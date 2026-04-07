陈敏之尽揭带货辛酸 开工险晕倒吸氧气瓶继续搏杀 7小时冇得如厕：真系揾命搏

47岁的陈敏之，在TVB拍过不少脍炙人口的剧集，更因为她拥有一对逆天长腿，被网民封为「索腿天腿」。近年陈敏之转型做直播带货，更创下首播带货2350万的骄人成绩，近日她接受访问时，便大谈入行12年的辛酸，揭示了主播们「拿命去拼」的残酷真相。

陈敏之转型做直播带货吸金

陈敏之透露，她投身直播行业已有12年之久，其中3年在内地发展，她回忆起在内地的首场直播，便创下了连续直播7小时的惊人纪录。正是这场直播，让她一战成名，公司决定让她转型，从原本的演员、主持人，全力投身直播事业，在最忙碌的月份，她曾直播超过十几天，导致声音沙哑，身体疲惫不堪。

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陈敏之直播途中无得如厕只能死忍

陈敏之直言在长达数小时的直播中，最基本的生理需求包括上厕所也必须牺牲，基本上只能靠「忍」。她解释主播一旦离开镜头，直播间的流量便会直线下跌，所有努力可能付诸东流，在巨大的业绩压力下，她根本不敢有丝毫松懈，为了避免中途上厕所，她会在开播前一小时先吃东西，直播期间只敢喝少量水润喉。

陈敏之吸氧气瓶擦药油提神

陈敏之表示自备了一个「求生法宝箱」，里面有各式药油，当感到头晕时，就赶紧拿出来擦鼻子提神。她更自爆，团队会在旁边准备氧气瓶，以备不时之需。「有一次感冒，特别辛苦的时候，」她回忆道：「我就跟搭档说，你先顶一下，然后我在一边吸氧。」她也曾因血糖过低而险些晕倒，团队总会准备好巧克力让她随时补充能量。她感叹道：「我真的是拿命去拼回来的，因为当时机会真的很好，没办法。」陈敏之直播带货充满辛酸，网民纷纷表示佩服她的拼搏精神。

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