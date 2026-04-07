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梁朝伟放下「社恐」大方派心 自剖演艺三阶段︰已走出舒适圈 退休作要拍「开心戏」

影视圈
更新时间：20:20 2026-04-07 HKT
发布时间：20:20 2026-04-07 HKT

影帝梁朝伟、匈牙利导演伊迪高安怡迪（Enyedi Ildikó）到尖沙咀文化中心，出席电影《寂静的朋友》首映活动。被指「社恐」的梁朝伟全程笑容满面，应传媒要求派了几次心。导演表示非常开心来到香港，上次来港是20多年前；她指《寂静的朋友》在世界地举行首映，形容故事是人与自然之间的联系。梁朝伟表示，同导演合作感难忘，拍摄该片之前看了她所有作品，「一定要和她合作。」大赞她有内涵、谦虚，有清晰的想法，在拍摄过程度过了愉快的90天；并重申自己不是拣剧本，从来都是先拣导演。

梁朝伟怕舟车劳顿

《寂静的朋友》在德国取景，导演心仪的树林景观，则在匈牙利拍摄，梁朝伟形容整个过程十分好玩，「拍了一部自己好钟意的电影。」指以现时年纪，需要腾出许多体能、心力，故拍摄工作有「一点不喜欢就不考虑。」笑言要万中挑一。是次梁朝伟同树木做对手戏，「对树木多了一份尊重，跑步时见到树木都会想一想，反思人与大自然关系。」提到他从德国启程，走访欧洲主要国家出席首映礼，而亚洲首站是韩国，香港站后会到台北、上海、美国及日本等，他大呻「好攰」，「我怕舟车劳顿，又要应付连串访问……所有过程都有所体验。」问是否考虑退休？他笑言是两回事，问想与韩国导演合作吗？他表示一向喜欢与不同地方的导演合作，「今次最难得在德国拍摄，但不用学德文。以前拍戏碍于语言问题，随遇而安啦！」

谈到最爱的电影是《花样年华》，问想再与王家卫合作吗？他指「不敢讲」，所有事都有机会发生，「我觉得自己有几个阶段︰首先是侯孝贤启发了我，再来是与王家卫的磨练，现在是第三阶段，我走出了舒适圈，做以前觉得不自在的事︰例如拍《尚气与十环帮传奇》时好大压力，我一个香港人参与这出大制作。以前我只会暱埋，只求舒服，现在多了一点接触。」

梁朝伟爱蒲百老汇电影中心

梁朝伟感叹电影业萎缩，串流平台出现，现在有些戏院执笠了。他透露自己会到百老汇电影中心欣赏艺术电影，见到仍有影迷支持艺术片。问到是否将拍新电影？他表示︰「我不想这么快开工呀！」透露有许多计划，例如参与演出串流平台的剧集。谈到《寂静的朋友》中有裸体冲凉场面，梁朝伟不担心影迷目光只焦点在此，「相信影迷入场会得到启发。」最后，梁朝伟称希望自己最后一出作品「开心的电影」，同杜琪峰合作？他笑言：「不知道呢！他的电影怎会开心！」

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