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前TVB「富贵人妻」陈诗欣儿子急入院  两部位出事持续发烧  嫁马主住半山怀孕历尽艰辛

影视圈
更新时间：16:30 2026-04-07 HKT
发布时间：16:30 2026-04-07 HKT

现年33岁的前TVB小花陈诗欣（Eunice），自2021年嫁给富贵马主老公陈尔正（Joshua）后，一直努力造人。皇天不负有心人，去年2月宣布怀孕成功，并于7月迎来爱情结晶，顺利诞下儿子Baby Liam，正式升格为人母。不过，近日Baby Liam却因病倒而需紧急入院，令新手妈妈陈诗欣担心不已，身心俱疲。

陈诗欣儿子病情反复

陈诗欣近日在社交媒体上载了一张在家中抱著儿子的照片，透露了Baby Liam的病情。从照片中的文字可见，Liam的病程相当反复，令他饱受折磨。陈诗欣写道：「这三日两夜终于完啦，BB退烧返屋企啦。」原来Baby Liam因细菌感染引致中耳炎及气管问题。

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陈诗欣儿细菌感染致入院

她忆述，上周一晚已带儿子看医生，周二再看儿科，当时耳朵并无大碍。本以为周三、四退烧后已康复，岂料周五晚突然再次发烧，她深知不妥，立即带儿子入院做详细检查。医生发现Liam耳朵有积水，气管亦相当急促，幸好及时求医。之后经历了三日两夜的煎熬，囝囝终于出院。医生特别提醒陈诗欣：「其实发烧多过三日就必须再睇！可能已经有细菌感染。」幸好Liam现时无大碍并已出院，让她松一口气，感恩地表示：「好彩已经冇事！感恩！」

陈诗欣嫁得好变身上流阔太

陈诗欣自嫁入豪门后，是圈中出名的富贵人妻。她在2017年加入TVB，凭借在《3日2夜》、《学是学非》等节目中的阳光形象及美好身段，被封为「一件头女神」，人气急升。2021年，她与电竞公司高层兼世界级派对搞手兼马主陈尔正结婚，婚礼极尽奢华，当时她戴上11只巨型龙凤鈪，风光出嫁。之后陈诗欣淡出幕前，搬进丈夫价值三千万的半山千呎豪宅，过著周游列国的少奶奶生活。她亦是知名的Hermès粉丝，不仅时常在社交平台大晒各款稀有名牌手袋，更拥有价值逾万元的Hermès Mosaïque au 24 platinum系列餐具，生活品质非凡。

陈诗欣怀孕经历艰辛

然如今生活无忧，但陈诗欣的怀孕过程却一点也不容易。为了迎接新生命的来临，她与丈夫尝试了近3年。从她过往分享的片段可见，丈夫Joshua曾亲自拿著针筒，为她在肚脐位置进行注射；二人又一同去抽血、做针灸、勤做运动，甚至去旅行放松心情，用尽各种方法。她更记录了多次验孕失败的经历，足见她与老公对拥有孩子的渴望与重视。

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