官恩娜峇里岛解放好身材！富贵人妻大晒三点式 逆天颜值诠释少女体态超越人生巅峰

46岁官恩娜（Ella）在2014年患上贝尔氏麻痺症令右半边面瘫痪，一度情绪崩溃，康复后翌年与中法混血医生男友Juan-Domingo Maurellet低调结婚并淡出娱乐圈。已经是两子女之母的官恩娜颜值超越做歌手时期，昨日（6日）官恩娜再罕有地贴上三点式泳相，再吸引大众目光。

官恩娜孖辫妹造型少女味满泻

官恩娜近日趁复活节长假期，一家四口去峇里岛享受阳光与海滩，并罕有地大派福利「彩蛋」。孖辫妹造型的官恩娜分享了多张性感的三点式泳衣照，完美展现纤细的腰肢和骄人上围，均匀零赘肉体态少女味满泻，她更分享了多张在海底潜水的美照，似十足美人鱼在水中与海龟及鱼群一同畅泳。

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官恩娜生B后颜值不降反升

担任全职妈妈的官恩娜颜值不降反升，甚至有网民认为她比生育前更美丽，状态极佳，Fit爆身形完全不像两孩之母。虽然今次峇里之旅官恩娜留言表示「#momcantrest（妈妈不能休息）」，但转个头再发文透露「Hired a nanny（请了保姆）」，原来她的医生老公一拖二凑仔，等老婆有片刻的私人时间，好好放松一下兼靓相晒身材。

官恩娜婉拒网民召唤「复出」开骚

早前官恩娜曾贴上一段「我的进化，一眨眼就四张几」的影片，片中看到官恩娜从婴幼儿、童年、少女时期至今的转变，官恩娜小时候已经拥有圆圆的大眼睛，画面中也呈现了她学习弹钢琴、参加毕业典礼以及在户外开朗游玩的样貌，展现出一个纯真快乐的童年。影片后段转为官恩娜成年后的样貌，官恩娜戴著帽子在机场贵宾室品尝香槟，或是在飞机上品尝美食，也会乘船游览湖光山色。淡出多年的官恩娜曾被网民召唤「复出」开骚，结果官恩娜「上水」回复：「Thank you so much for your support！其实我有时都会好怀念以前唱歌嘅时候，毕竟人生有好多唔同嘅阶段，暂时呢个阶段可能未必有机会再同你见面。」

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