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韩星李升基「白做」7个月决解约 为BPM基层员工发声要求查数遭拒

影视圈
更新时间：14:45 2026-04-07 HKT
发布时间：14:45 2026-04-07 HKT

韩星李升基早前爆出被旧东家拖粮后，昨日（6日）他透过律师发正式声明，宣布已于3月底向新公司Big Planet Made（BPM）提出解约，理由是公司严重违反合约，甚至波及到了最基层的现场工作人员。李升基直言自己长达「7个月没领到一毫子」，引起热话。声明指出李升基自去年9月至今，完全没有收到任何一笔演艺酬劳，等于半年多来都「白做」。

BPM母公司屡爆丑闻

最令李升基难忍的是，BPM竟连演艺活动支出、现场工作人员及外部厂商的费用都全面拖欠。李升基为了确保收入结算的透明度，要求详阅文件却遭拒绝。他气愤表示为了阻止辛苦工作的基层员工领不到薪水，才不得不做出解约的决定。事实上，BPM隶属母公司One Hundred，后者最近屡爆丑闻，包括经营困难、女社长车佳媛涉与音乐制作人MC梦发展婚外情，并挪用公款。除了李升基外，韩团SHINee泰民、THE BOYZ、VIVIZ、李茂珍等当红艺人都要求解约，公司爆出「逃亡潮」。

李升基接连被公司拖粮，认真黑仔，2022年，他爆出被Hook娱乐侵吞过去18年的音乐收入，他入禀控告旧东家，公司共赔偿54亿韩圜（约2,800万港元）。

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