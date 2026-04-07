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洪朝丰近况曝光开展新事业 开班只收三位数金额反应未见热烈？ 曾受情绪病折磨患癌割脷保命

影视圈
更新时间：09:00 2026-04-07 HKT
发布时间：09:00 2026-04-07 HKT

曾是香港最受欢迎DJ之一的66岁洪朝丰，近年生活转趋低调，鲜有公开露面。不过洪朝丰最近罕有更新社交网，为即将与颂钵导师合办的「打坐x颂钵音疗」活动积极宣传，似乎正投身于心灵治疗领域，开展新事业。

洪朝丰简单资历深

从帖文资料所见，洪朝丰以丰富的静修经验，包括曾四度到泰国最大寺院法身寺短期出家，并跟随一行禅师梅村及宗僧学习，在海内外教授逾2千名学生，介绍可见资历深厚。不过洪朝丰分享的照片，似乎并非近照。

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洪朝丰积极宣传

而音疗活动在下周五4月17日晚进行，在1.5小时的音疗活动，收费为每位328元。而活动中又标榜能帮助参加者改善失眠、舒缓痛症、减压放松及平衡情绪。虽然洪朝丰积极宣传，但活动反应似乎未见热烈。

洪朝丰的FB不时会分享照片，却多是旧帖文转发，甚少曝光新近况。洪朝丰最近一次上载新相，是在去年临近圣诞节，洪朝丰穿著简便的风褛，头戴鸭舌帽，脸上略带岁月痕迹，室在圣诞节装置前自拍，神情平静又从容。

洪朝丰回归平淡

洪朝丰过往曾受精神问题困扰，有遗传的忧郁狂躁症，试过精神紊乱，在病房遭到五花大绑多达四次。洪朝丰又于2017年发现患舌癌及淋巴癌，要切除2/3舌头，以及割走24粒淋巴核，因为做割脷手术保命，令洪朝丰的声音受到影响，进食时亦失去味觉。洪朝丰近年接触打坐，透过打坐使内心变得轻松，还开设工作室，教导声乐、用声和打坐三种课程，生活充实。

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