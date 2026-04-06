前亚视小生张启乐移居台湾同老婆靠死撑 5个月大B女两度听力检测不过关：每天为这事担心

46岁的前亚视艺人张启乐（Ben）近年将事业重心转往台湾，于2024年荣获广播金钟奖「生活风格节目奖」。事业得意的张启乐，去年与太太迎接囡囡出世，但张启乐近日在自己的YouTube频道上，公开初为人父的复杂心情，更曝光女儿出生初期曾面临听力检测不过关问题，让张启乐一度陷入忧虑。

张启乐心情曾陷谷底

张启乐在影片中透露，女儿出生后曾在台湾的医院进行体检，其中一项听力检测的结果，却显示「未通过」。张启乐忆述当时获护理师告知消息时的心情：「有一天护理师就跟我们讲：『你们小孩的听力检测没过』。」之后医院安排张启乐的女儿进行第二次检测，结果同样是「不过关」，让张启乐夫妇的心情跌入谷底。

张启乐之后再带女儿揾专科医生做详细检查，令他担心足一个月，张启乐坦言：「我每一天我都会为了这个事情而担心。」张启乐指自己身为主持人，无法想像女儿未来可能听不到自己声音。

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张启乐忧心一个月

张启乐女儿经过耳鼻喉专科更精密的仪器详细检测后，结果显示「过了！」张启乐女儿的听力一切正常。而后续的「听损与视网膜退化基因筛检」报告，同样显示BB没有异常，才让张启乐彻底放心：「把我过去一个月的担忧呢，马上就清掉。」

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张启乐叹太迟做人父

除了女儿的健康问题，张启乐分享与太太在月子中心结束后，独自照顾女儿的辛酸。张启乐形容那段时间「真的是蛮痛苦」，他与太太是靠「死撑」挨过，不仅在体力上消耗，更有心理上的内耗，让张启乐感叹：「我应该早一点生的，太晚生她了。」张启乐直言到女儿大学毕业时，自己已快将70岁，笑问囡囡：「你可以长大快一点吗？你可以是天才吗？」可体现「养儿一百岁，长忧九十九」的心情。

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