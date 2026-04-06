罗启豪食3个生日蛋糕肚腩又复活 受育有自闭症孩子「豪壳」画作感动

以罗启豪（Ramon）新歌《月球上的蓝玫瑰》为灵感延伸，歌迷会「豪吧」别开生面举办《月球上的蓝玫瑰》绘画比赛，分「AI数码创作组」及「传统绘画组」，最终比赛收到超过几百幅画作；除香港外，更有远至澳洲、英、美、加拿大等各地朋友参加。并由Ramon负责评审工作，所有得奖及精选画作从今日开始到5月4日，在「秀桦厨房」展出。

《中年好声音》好友见证

在《月球上的蓝玫瑰•盛放》画展揭幕日，罗启豪将证书、奖品逐一颁发给两组绘画比赛的优胜者，历届《中年好声音》好友黄博、颜志恒、丁文俊、梁浩贤、曹越、林彦言、李泇霖等到场见证。Ramon由衷表示：「估唔到大家可以用唔同嘅角度去睇呢首歌，有啲画作甚至令到我眼湿湿！」在「传统绘画组」冠军得主，是一名育有自闭症孩子的妈妈，Ramon形容作品有心思：「呢幅冠军作品正正系寄托咗呢位妈妈嘅心意，期望佢嘅孩子同普通细路仔拥有一样嘅心智，就好似『月球上的蓝玫瑰』，系罕有嘅，即使人生唔容易，父母依然会以不平凡嘅爱去守护！」

罗启豪决心减肥

4月2日是Ramon的生日，寿星仔近日为6月6号同谭辉智合作的《双声演唱会》备战，正日生日不忘操肌，「生日𠮶日我去咗做gym，夜晚就同屋企人食饭，由于呢排要忍口，我一早叫咗屋企人唔好买蛋糕，点知颜志恒、魏嘉信同埋佢哋嘅太太，夹份送咗个生日蛋糕畀我！第二晚约咗同届『中一生』食饭，佢哋又预备咗蛋糕，加埋今日同『豪壳』（粉丝暱称）聚会，再嚟多个蛋糕，我点都要破戒！」目前Ramon的双臂已渐趋结实，惟腹肌仍需努力，他说：「我细个好瘦，见到堂妹有肉地，好得人钟意，我就开始谷肥自己，搞到个肚腩跟咗我好多年。我目标系从此同肚腩划清界线！」提到生日愿望，Ramon希望人人身体健康，初踏红馆演出成功。

《月球上的蓝玫瑰•盛放》画展

日期：4月6日至5月4日（逢星期一、三、五、六、日开放）

时间：上午11点半至下午6点

地点：秀桦厨房（九龙深水埗鸭寮街88号）