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何嘉丽街边唱K冇人认得？被店主激赞歌喉劝玩《中年好声音》嬲爆：我是歌手，点会参加

影视圈
更新时间：15:10 2026-04-06 HKT
发布时间：15:10 2026-04-06 HKT

TVB节目《中年好声音4》近来热播中，当中有不少曾做歌手的选手。80年代歌手何嘉丽近年已淡出娱乐圈，近日在社交平台分享被叫参加《中年好声音》感到不满一事。她在Facebook表示，早前陪同朋友购买手提卡拉OK机，朋友因害羞而请她帮忙试音。身为专业歌手的她，虽然笑言「公开唱歌要收钱」，但还是为朋友献声，逐一测试不同机款。没想到，在她一展歌喉后，店舖老板竟然对她说：「你唱得咁好，不如去参加《中年好声音》啊！」这句说话让何嘉丽感到不快，更直言：「我都几火吓，我是歌手呀嘛，点会参加中年好声音㗎！」

何嘉丽引用张学友金句

何嘉丽更在文中引用了「歌神」张学友对于曾被问题会否参加《我是歌手》等歌唱真人骚的金句，来表达自己的心声：「正如张学友话斋『我点解要参加呢啲节目呢？啲评判都唔知识唔识嘅！』」字里行间流露出作为一位专业歌手的骨气与坚持。

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何嘉丽已退出乐坛享受人生

何嘉丽曾是香港电台的唱片骑师，并与郑丹瑞、林珊珊组成DJ组合「三个小神仙」。 她于1985年签约唱片公司并推出个人专辑，代表作包括《夜温柔》、《无可奉告》、《情为你痴》等歌曲，但她在1992年后便淡出乐坛，转型从事公关工作，间中仍有作客电台节目。

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何嘉丽曾拒上《流行经典50年》

何嘉丽曾表示TVB节目《流行经典50年》力邀她献唱其经典金曲《无可奉告》，但她坦言已对唱歌失去兴趣，因而婉拒了演出，她透露自己更乐意朝主持方面发展。如今的何嘉丽已告别昔日的演艺圈生活，过著写意的日子，不时在社交网站上分享她四处旅游的见闻。这次因《中年好声音》而引发的趣事，也让不少乐迷重新记起这位80年代的实力派歌手。

前TVB「御用阿妹」何嘉丽近况曝光？

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