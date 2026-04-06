「大只佬Rocky」郑健乐与崔碧珈恋爱铁证曝光 对话证两情相悦 认破产女方知情再谈「性关系」

58岁的「大只Rocky」郑健乐去年底与37岁「性感女神」崔碧珈（Anita）爆出「父女恋」，事件演变成罗生门。郑健乐沉寂近四个月后，近日接受传媒访问时坚称二人曾是恋人「真系拍拖」。郑健乐为证明所言非虚，更公开二人交往时的WhatsApp对话截图，揭示这段仅维持两个月的短暂恋情。

郑健乐崔碧珈曾经拍拖

郑健乐为证明与崔碧珈曾经拍拖，向传媒提供多张对话截图。当中见到截图以英文对话，崔碧珈主动提议将12月12日定为二人恋爱关系的第一天，郑健乐答应，并补充指当日是二人「彼此敞开心扉」的日子，崔碧珈也有用三个心型emoji回应。

郑健乐有意娶崔碧珈

而郑健乐与崔碧珈的对话亦充满爱意，二人以「Baby」、「my love」互称，并互相表白「I love you」，还视为结婚对象。当郑健乐在FB单方面公开关系后，崔碧珈不但没有生气，还私下开玩笑指「而家全城帮你沟女」。郑健乐则借机表白，称早已视对方为结婚对象，只要崔碧珈愿意。

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郑健乐崔碧珈倾9个钟电话

郑健乐透露与崔碧珈因对方为准备音乐会，而揾他担任健身教练而结缘。二人进展神速，仅上第二堂后便相约食饭，并开始拍拖。郑健乐形容二人在短讯及电话已有不少交流，曾试过最长纪录讲9小时电话，觉得双方三观吻合。

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郑健乐提到与崔碧珈的关系，坦言有接吻、拥抱和拖手等情侣间的亲密行为，但强调没有发生性关系，形容是「纯友谊」之外的正常交往。二人拍拖以来，会到公众地方约会，健身后去餐厅食饭，没有去私人会所或VIP房等地方。

郑健乐获崔碧珈赞「清泉」

对于早前被贴街招指控「欠债破产」，郑健乐在访问中大方承认，确实在破产令期间，但强调崔碧珈从一开始就知情，并表示如果女方觉得他是贪钱的人，便不会开始。郑健乐透露破产令尚有两、三年才届满，并解释破产是因疫情导致健身室生意停顿，加上与前妻的离婚及抚养权官司所致，涉及金额不过百万。

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郑健乐指崔碧珈当时欣赏他的单纯与勤力，甚至为他起了「清泉」的暱称，证明崔碧珈并非拜金女孩，二人的感情无关金钱。由于不获女方承认关系，郑健乐对被网民质疑揾性伴侣，心痛崔碧珈名誉受损，郑健乐盼能洗脱「痴汉」、「癞虾蟆想食天鹅肉」污名，并还崔碧珈一个清白，让她不再受到骚扰。

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