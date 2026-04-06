Super Junior首尔演唱会爆意外断栏一刻惊吓画面网上疯传 3名粉丝2、3米高处堕地伤势曝光

韩国男团Super Junior（SJ）为庆祝出道20周年，从去年展开《Super Show 10》世界巡回演唱会，历时八个月的巡唱最终站近日在首尔。昨日（5日）在三天中最后一日，于首尔KSPO Dome举行的《Super Show 10》世界巡回演唱会，演出接近尾声时惊爆意外，当中更有粉丝受伤，意外一刻的恐怖画面在网上疯传。

Super Junior演唱会意外成因

据悉事件发生在Super Junior首尔演唱会最后一日，接近尾声时，成员们进行第二次安可环节。当Super Junior成员厉旭正走向舞台边缘，准备与楼上的粉丝近距离互动时，靠近舞台的一楼观众区，栏杆疑因不胜负荷突然断裂，导致前排数名粉丝瞬间失去平衡，直接从1楼跌落至地面，现场尖叫声四起。

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Super Junior首尔演唱会出事画面逐格睇：

SJ成员厉旭揾工作人员帮手

从网上流传的帖文及伤者忆述，事发突然，台上的成员先是吓得目瞪口呆，但随即反应过来，立即上前查看，并呼叫工作人员协助。其中一位受伤粉丝在社交平台报平安，并详细描述了事后情况。

来自华人地区的SJ粉丝表示，意外发生后，成员厉旭马上就跑过来慰问，而始源亦随后出现，众伤者被送往附近医院治疗。而厉旭更是全程陪伴伤者到医院，等候粉丝检查后的结果。发文的粉丝透露已照X光及CT，头、颈幸而没有受伤，只是左脚痛暂时无法郁动。

SJ公司SM娱乐发声明道歉

SM娱乐事后在社交平台发官方声明，就本次意外导致3名观众受伤。伤者被第一时间送往医院接受检查与治疗，医疗人员诊断为扭伤及挫伤，预计需要约两周的静养与治疗。SM娱乐在声明中又向受伤的观众及其家属致以最深切的歉意，并郑重承诺会提供治疗协肋，直至伤者完全康复。

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Super Junior香港演唱会精华：

SM娱乐今日（6日）凌晨在多个官方社交平台发声明道歉，全文如下：

大家好，这里是 SM Entertainment。

现就4月5日（周日）SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR SJ - CORE in SEOUL 演出进行过程中发生的事故进行说明。

当日安可最后一首歌曲舞台进行中，本公司在观众席侧方设置的安全围栏发生倒塌，导致3名观众跌落并受伤。伤者已第一时间被送往医院接受必要的检查与治疗，医疗人员诊断为扭伤及挫伤，需约2周的静养与治疗。

对于在此次事故中受伤的观众及其家属，我们深表歉意，公司将为受伤观众提供治疗支持，并将尽最大努力直至完全康复。

同时，作为演出主办方，我们对本次事故深感责任重大，今后将进一步加强设施安全检查及观众安全管理，防止类似事故再次发生。

对于这次突发事故给受伤人员及所有观众带来的不安与困扰，我们再次致以诚挚的歉意并深表抱歉。