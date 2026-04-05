郭富城细女侧面照流出 5个月大已现小美人轮廓 高鼻梁完美遗传父母基因

60岁郭富城去年10月获太太方媛再诞女儿，三宝郭咏心一直被父母保护，只曝光过出世时的眼仔睩睩萌照。BB已出世近半年，近日方媛罕在小红书分享新片，公开「带娃日常」，意外公开细女的侧面，引发网民热烈讨论。

方媛抱细女自拍

郭富城老婆方媛昨日（4日）在小红书上载抱住细女自拍，见到两母女以家居装束现身，方媛轻吻囡囡的后尾枕，大晒温馨母女情。而近半岁大的郭咏心，头发乌黑又浓密，加上白皙的皮肤，侧脸圆润可爱，完美遗传父母的精致五官及立体轮廓。

相关阅读：天王嫂方媛首拍真人骚有郭富城老友袁咏仪傍实 行李揭私下真实一面 出行引大批途人围观

相关阅读：郭富城老婆方媛生完三胎急复工残爆？生图被指憔悴胶原蛋白明显流失 与上镜相差甚远

郭富城细女未有望镜，但啃住手指眼定定望向前方的表情，获网民直呼「被萌翻了」、「好可爱的宝宝」。有网民大赞：「全家都是高颜值」、「这么小就大眼睛高鼻梁了」、「这两口子生出的娃多好看啊」。另有网民好奇郭富城平日会将女儿遮相，难得三宝可以露面，有人即解答：「因为太小了马上又变样了」。

方媛袁咏仪合作真人骚

方媛早前抛低三个囡囡，首次以个人身份挑战24小时真人骚，参与内地综艺节目《五十公里桃花坞》第六季录影，与老公郭富城好友张智霖的太太袁咏仪合作。方媛首次拍摄时，出入酒店被大批民众围观，因表现大方称得称赞。

相关阅读：方媛晒三胎满月礼物又囤积大量金器？礼物摆满屋蔚为奇观 一坐完月就飞上海买金