谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议

《中年好声音 4》播出以来话题不断，早前曾传两位美女评审谷娅溦（Vivian）与海儿疑似内讧，谷娅溦又不点名批评某位「大师」藉她博流量，惹出不少是非。谷娅溦昨晚（4日）突然在社交平台宣布将暂别《中年好声音4》的评审工作，引起网民反凭两极讨论，更点名伍仲衡、张崇德、韦绮姗、陈奂仁、刘美君等多位资深音乐人，猜测接任人选。

谷娅溦视唱歌终身事业

谷娅溦昨晚在FB撰长文吐露心声：「听晚系黑白荣耀换位赛最后一集，其中一位选手嘅歌完全惊艳到我，令我觉得，唱歌，永远都系我终身事业。所以，我亦系时候同大家讲喇」。谷娅溦表示在《中年好声音4》的评审过程中，见证了参赛者为梦想的坚持，让她更相信音乐充满力量。

对于离开节目，谷娅溦解释：「由4月开始，我嘅工作真系开始排得密密麻麻，创作、演出、其他project全部一齐嚟，之后嘅时间实在好难安排得两全其美，所以经过同公司商量之后，我暂时要告别《中年好声音4》评审席喇。」谷娅溦承诺会继续关注各位参赛者，并为他们打气。谷娅溦又逐一感谢节目伙伴，包括评审肥妈（Maria Cordero）、张佳添、周国丰和海儿，称众人是「最好的老师们」。

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周国丰留言显不舍

对于谷娅溦的离开，同样担任评审的周国丰显得相当不舍，以开玩笑的语气留言：「喂呀！溦溦呀！你就乜鬼掉低我哋呀！唔理你呀！Final一定要返嚟睇合体呀」。而网民的反应却呈现两极。

网民反应呈两极化

不少网民在谷娅溦帖文下表示理解和祝福，留言「加油，你是最好的」、「支持溦溦老师，祝你工作顺利」、「等你回归」，赞赏她作为评审的专业和用心。但另一边厢，有网民直言「终于了」、「Good news get her out」，批评谷娅溦的评论风格过于博出位。又有人留言建议谷娅溦：「建议你快走，专心做歌手，快啲出一首hit歌经典歌先再谂做评判」。

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