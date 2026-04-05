李丽珍叹感情世界失多过得 自认「特别麻烦的女人」拒再渴求爱情 痛心圈中挚友均已离世

入行逾40年、现年60岁的李丽珍，在90年代初为生计走出「纯情学生妹」形象，宽衣解带挑战三级片，在《蜜桃成熟时》凭水汪汪的双眼、饱满的脸型，清纯又带性感气质，曾被誉为「纯欲天花板」，为一代性感女神。其后李丽珍推出多本写真，虽然这些写真集已推出超过 30 年，但在依然「有价有市」。

李丽珍拍写真集酬劳不俗

近日李丽珍接受资深传媒人汪曼玲《快拍曼镜头》访问，李丽珍说：「成日都话断市，但系到而家都30年。我记得写真集嘅时候，系喺威尼斯拍，第一个镜头我好快就除咗衫，点知佢哋都未准备好，我仲催人哋快啲。」不过李丽珍称当时的酬劳不俗：「我系一笔过收，𠮶阵日本那时候好流行，宫泽理惠𠮶本好靓，我觉得自己系时候转变。」

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李丽珍叹感情世界失多过得

李丽珍曾表示当年因为弟弟想去加拿大读书，一来想转型，二来又需要一笔钱，所以与高志森商量后决定拍三级片，李丽珍坦言未有给压力：「佢哋都唔系好理我，觉得我只系做另类角色，我细好曳，做错嘢个妹又会笃背脊，老窦就会一巴『车』埋嚟，所以我好细就想搬出嚟，17岁就搬咗出嚟住。不过我嫲嫲好锡我，生日试过送咗个公仔畀我。」不过到父母晚年时与他们同住：「我觉得很开心，我哋一齐住咗10几年，我叫佢退休就退休，仲同我妈咪拖手行街，所以𠮶阵我都有谂，将来系咪会有一段幸福婚姻呢？所以可能因为咁就有胆就拍拖。」可惜李丽珍多年来经历了多段轰轰烈烈、坎坷的恋情：「我都冇得过啲乜嘢，失嘅多，得到嘅系一啲惨痛嘅经历，不过曾经都好开心，每一段感情都有开心嘅时候，但系我都有10年嘅空窗期，习惯晒。」

李丽珍两位圈中挚友均已离世

谈及圈中闺密，李丽珍黯然地表示罗明珠与蓝洁瑛两位挚友均已离世：「我同蓝洁瑛最啱倾，到我生咗个女之后，蓝洁瑛成日唔见锁匙就打畀我，我就叫佢上嚟瞓。」不过李丽珍反而觉得自己最复杂，最多磨练，是特别麻烦的女人。李丽珍近年工作不多，但经济未有问题：「我签咗啲内地公司，佢哋会帮我揾广告做代言。」至于会否渴望再有一段感情，李丽珍说：「 顺其自然喇，冇谂喇，我而家一人好舒服。」年轻时爱情至上的李丽珍，直认被爱情冲昏头脑，当中与潘源良经历多次分合，始终未能修成正果，令人唏嘘。李丽珍承认在感情上多年来遇到好多挫折及伤害，自认「特别多情劫」，她视「烂桃花」是上天给予的磨练，因每次经历挫折时，都会学识怎样去面对。李丽珍承认有两次「好大镬」，虽然过程辛苦，但已经过去，生命好宝贵，所以不会因一时挫折而伤害自己。

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