木村心美因动漫立志成为音乐家 爆妈妈工藤静香爱《咒术回战》 亲到美孚买鸟结糖给家人

木村拓哉大女木村心美（Cocomi）一向热爱动漫，更是《排球少年》忠粉，她今日（4日）出席在香港举行的「CON-CON HONG KONG 2026」，大谈她热爱的动漫。

Cocomi获妹妹推介食芒果干和陈皮

Cocomi对于首次担任海外动漫活动的宣传大使感到非常荣幸，觉得是一个很新鲜的体验，妹妹光希早前应香港旅游发展局邀请拍摄宣传片，问到妹妹可有向她介绍香港好去处？她表示自己喜欢大自然，妹妹有介绍她去香港公园，又推介她食芒果干和陈皮，笑谓知道陈皮对喉咙很好，而她就很喜欢黑糖制的糖，昨日亦特意到美孚买鸟结糖给家人做手信。

Cocomi沉迷动漫来自家人DNA

谈到她沉迷动漫的原因，Cocomi笑指是来自家人的DNA，在家人的影响下，她自少就看动漫，爆妈妈很喜欢《咒术回战》，又说因动漫也是她成为音乐家的原因，透露早前很喜欢宫崎骏的《梦幻街少女》，当中的音乐很影响她，其次就是《排球少年》，指入面有很多有意思的名言，问到如动漫作品真人化可想参与演出？她即兴奋表示很想，但又觉得会好难，至于可有留意香港电影？她直言没有，但她喜欢看浪漫和动作类的作品。问到除了《排球少年》，还有没有其他欣赏的作品可以向香港的粉丝推介？她即推介《ONE PIECE》、《葬送的芙莉莲》和《火影忍者》，又说爱买动漫周边产品，去年更买了3、4套《排球少年》的队服，很后悔此行无带来香港，问她可有试过Cosplay？她坦言没有，但想试试，因她喜欢男仔角色，想试试扮《药师少女的独语》中的男主角「壬氏」。