向太忆述脑瘤手术生死一线 交代逾亿珠宝身家 向华强反应出乎意料

「影坛大亨」向华强与太太陈岚（向太）非常恩爱，向太却曾透露童年坎坷，6岁时曾患白血病，20多年前检查出有脑下垂体瘤。向太与病魔多次搏斗，近日拍片透露曾担心手术出事，一度将全副身家列出及签署授权书，没想到老公向华强的反应，却让向太哭笑不得。

向太以防万一做准备

向太近日在微博分享新片，「向华强凭甚么让我为他这么拼命？只因他做到了这一点！」影片中，向太透露当年进行脑部手术风险极高，因抱住「以防万一」的心态，为身后事做足准备。向太亲手制作三大本「珠宝秘笈」，巨细靡遗地将每一件珍藏的购入年份、价钱、目前价值等资料，配上照片一一列明，并写下存放的保险箱号码及密码。

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向华强一眼未看财产清单

除交代逾亿珠宝收藏位置，向太连上市公司的股权，亦转让给老公向华强，向太笑说：「如果我出了事，你不要怕，都是你的啊。」向太又在文件最后补上一句：「我平安无事回来，全部还是我的。」向太解释此举只为「万一走了，他除了伤心之外，我的东西在哪，他都不知道，所以通通要交代清楚，我再进手术室。」事后向太发现，丈夫向华强从未翻阅过三本由她悉心整理的珠宝书，向太笑说：「我那天拍珠宝嘛，他说『哎，我没见过』，就证明他根本没去看。」

最令向太感动又好笑，是丈夫向华强的反应。早在向佐出世时，长达16小时生产，向华强在产房外因为担心，护士要求签署文件，仍未能作出反应。向佐出世后，向太一度因为产子时太辛苦，表示一次就够，获得丈夫支持。

向华强心系爱妻寸步不离

其后向太因脑下垂体瘤要到台湾做手术，由于要进行长达七小时手术，因为向华强焦虑不安，而被向太安排做六个小时的身体检查，用以分散注意力。向太称：「因为等的过程其实最怕，尤其脑嘛。」而向太手术后，向华强更是寸步不离，贴心陪伴在病床旁。

向太直言早已将丈夫视为生命中「第一的亲人」，并肯定地说：「这个关键时刻他不陪伴的话，那这个老公要来干嘛？在关键时刻他一定在。」

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