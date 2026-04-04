盘点TVB剧十大童年阴影 「少年恶魔」高成彬不敌前辈 《陀鎗师姐II》鲍国平《封神榜》肉丸《奇幻潮》成挥之不去的恶梦

TVB热播剧《正义女神》播出后在网络制造了不少话题，近期爆冷率先跑出的，必定是反串饰演的14岁少年犯「高成彬」的新生代演员刘倬昕，首播中已经展现了无辜、愧疚、邪恶三种截然不同的情绪，尤其是在法庭自辩的戏份中，从一开始的沉默，到后来声泪俱下的控诉，再到结尾揭露真面目时的阴森奸笑，凭借其阴森的眼神和狠毒的手段，成功地吓窒观众留下了深刻的印象，甚至有网民表示对她戴的眼镜感到了强烈的恐惧，并称其为「新一代电视恶梦」。

《陀鎗师姐II》「鲍国平」成为观众童年阴影

其实过往在TVB的剧集中，有不少角色都因其惊吓的形象或令人不寒而栗的演绎，成为了观众，特别是年轻观众的「童年阴影」。早前曾经有网民在Threads开po称「有冇边套TVB剧嘅场景曾经系大家童年阴影？」结果有逾500个留言，不少人首推骆达华在《陀鎗师姐II》中饰演的「鲍国平」，其惊吓之处是「鲍国平」拥有双重人格，平时是胆小怕事的的士司机，另一重人格则是凶残的连环奸杀犯。其阴森的眼神和冷笑，成为许多人的童年恶梦。

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骆达华成不少80及90后的「童年阴影」

骆达华当年在剧中扮精神分裂症病患者( 一人分饰两个角色）， 每次当他变面做「鲍国平」时 ，实在令人觉得心寒，他亦因此而成为了不少80及90后的「童年阴影」。除了「鲍国平」外，还有人列出：「《富贵门》吕良伟被人灌水之后濑尿。」、「《 美丽高解像》陈敏之因为吸毒而失禁。」、「《金宵大厦》 剧中赵希洛个仔定个女个骨灰瓮收埋系屋被发现𠮶一刻。」、「《与敌同行》 郭晋安掉佢老母落地下。」、「罗嘉良拍𠮶套《卫斯理》，中蛊毒，细个睇好惊，到而家都记得」、「《巨轮》养父吴岱融想强奸养女陈凯琳。」、「《刑警2010》邓健泓人格分裂割咗只眼。」、「《无头东宫》块脸换咗‧，得返个头系到飞嚟飞去好恐怖。」、「《大时代》杨羚个角色俾唔知边只蟹老强咗，佢出院返到屋企见成层走廊俾人贴晒街招话佢系鸡，由佢崩溃、扮平复心情、趁家人唔为意冲出走廊跳楼，𠮶种绝望，睇完会失眠。」、「《降魔的》莫有为电死之后马季去认尸𠮶幕，两只眼都系血皮肤仲要烧到黑晒 （直接童年阴影）。」、「我嘅童年阴影都系《降魔的》，小马只熊啤啤喺个火场入面唱生日歌好诡异，吓到我惊咗恭祝你福寿与天齐𠮶首歌 同埋泥人石敢当行嚟行去少恐怖。」、「徐子珊俾人打毒针再比人轮大米、佢同林峰喊到仆街咁讲返出黎，个画面惨到Ｘ街，当年我还只是个孩子。」、「《异灵灵异》，tvb短剧𠮶套，唔系电影。个开头已经吓Ｘ死。」

《奇幻潮》全部都系童年阴影

不过讨论度最高的，还有《奇幻潮》和《封神榜》，前者有人觉得「—集集奇幻潮都系，但而家净系记得一筒归西。」、「有枝竹枝插住个人仲喺度行。」、「《奇幻潮》全部都系童年阴影。」、「一集系讲用电脑可以预测未来嘅软件，要用条命嚟交换，最后尾个男主角一边食雪糕，一边呕血，佢呕血𠮶个样有啲似当年士多啤梨牛奶味𠮶只糖。」后者则一致认为「妲己」温碧霞为一试「西伯侯」罗乐林先天演卦真伪，以其子「伯邑考」卢庆辉整成肉丸，如果「西伯侯」罗乐林拒绝不吃，便知佢神通广大要将他杀死。为保命「西伯侯」罗乐林只能被逼吃下十二粒亲子肉丸。连吴若希忍不住说：「《封神榜》，伯邑考变成肉丸，真系搞唔掂。」还有人直言：「细个好钟意食火腿丸 ，睇完《封神榜》冇再食过。」、「仲变了兔仔。。还有，纣王驾崩喺酒池发胀臭遍成个皇宫。」、「我到而家都唔食敢火腿丸同猪肉丸。」、「《封神榜》 肉丸！到而家每次见到肉丸都觉得好恐怖。」、「《封神榜》皇后挖咗对眼落嚟，真系影到有对眼喺个盘到。」

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榜上有名的还有王贤志

榜上有名的还有王贤志20年前在《法证先锋》饰演「郑晓东」一个，他亦有在Threads发文：「《法证先锋》系2006年出街，真系足足二十年。记得𠮶时我主力仲系做司仪，但心里面好想试吓拍剧，所以成日唔怕面懵，走上戏剧科逐个监制敲门，毛遂自荐。咁多个监制入面，最大胆起用我、用得最多嘅，就系梅小青监制。当年佢揾我做第一辑《法证先锋》里面呢个连环变态奸杀犯郑晓东嘅时候，我真系吓咗一跳。但后尾我明咗，原来做奸角，反而比做好人更赤裸。只要不遗余力咁投入去演，面目几恐怖、几狰狞都唔紧要，唯一嘅目标就系要观众睇到心里发寒。」

王贤志希望依然系大家嘅童年阴影

王贤志还说：「我相信监制事后都满意——揾我呢个官仔骨骨、点都唔似变态佬嘅人，去变成一个咁令人难忘嘅郑晓东。二十年过去，郑晓东依然不断被网民提起。我成日谂，一次客串嘅演出，换嚟咁多年嘅回响，系一种好深嘅缘份。如果若干年后，大家仲记得我呢个角色，甚至讲句「细个俾佢吓亲」——我反而会觉得，绝对系一份好温暖嘅肯定。希望到时，我依然系大家嘅童年阴影。」有人说：「咁巧早排先重煲完，你拍的drama不多，但这个代表作颠覆了在观众心目中的形象，可惜拍完就淡出了。你和章记系相辅相成，章记越惨就越显得郑晓东够奸，在医院扮无辜嫁祸章记个场戏最impressive， 神情演得好到位。这个角色好高智慧，你唔keep住d胶袋当战利品真系完全没可能入到你罪。」王贤志有回复：「其实我最钟意都系医院𠮶场戏，自己真系越跑越激动喊咗出嚟，𠮶刻真系知道乜嘢叫做入咗戏。」