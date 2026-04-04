木村心美自爆「宅女」系动漫迷 特意叫妈妈带多个箧放战利品 孖粉丝讲香港潮语「好Chill」

日本天王木村拓哉的大女木村心美（Cocomi），今日（4日）下午2时终现身亚洲机场博览馆，出席「CON-CON HONG KONG 2026」的公开舞台活动。当她出场时，即以广东话向台下粉丝打招呼：「大家好，我系Cocomi！」作为动漫迷的Cocomi，自爆自己是「宅女」，而「宅」的程度是「超过骨，入到灵魂」。当主持提到她在日常选衣服的灵感，是来自音乐、艺术还是日常生活？她说：我好钟意动漫的周边产品，每次有产品都会买，就算是长笛演奏古典音乐，亦会穿上动漫的衣服，令情绪更Hyper！」Cocomi又指自己在家休息时，也会吹奏自己喜欢的动漫作品《鬼灭之刃》、《排球少年》等舒缓心情。

Cocomi最想食鸡蛋仔

Cocomi表示自己是动漫迷，但今次是她首次出席IP活动，并自爆为了买更多周边的动漫产品，特意叫妈妈工藤静香带多一个箧出来，更扬言自己会在这里行街买东西，并着粉丝遇见他，可以跟自己打招呼。问到对香港第一的印象，Cocomi即用日语「好味」来形容，并说：「我觉得香港所有嘢都超级好食，昨日在港吃了一餐超级好味的晚餐，尤其是寿桃包。」又透露在街上看到鸡蛋仔，但仍未有机会品尝。现场Cocomi亦有与粉丝一起讲香港潮语游戏，讲到「好Chill」时，他表示希望一家人在香港的旅程好chill；提到「入坑」，她直言除了动漫之外，找不到令自己入坑的东西。」活动后，Cocomi获大会送上花束。