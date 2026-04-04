梁朝伟事隔18年后赴韩宣传新作 到影院出席见面会获粉丝欢呼迎接

暌违18年后，梁朝伟前日（2日）终于亲临韩国首尔，联同匈牙利女导演Ildiko Enyedi宣传新作《寂静的朋友》（Silent Friend）。伟仔与Ildiko当日抵达仁川机场后，便立即赶往Megabox COEX影院与传媒及观众见面。然后接连在昨日（3日）和今日（4日）分别于CGV Yongsan I'Park Mall影院和乐天影院举行见面会。值得一提的是，这次宣传活动总共3000个座位在开放预订后迅速售罄，再次证明了伟仔在韩国影迷心目中历久不衰的魅力。

梁朝伟亮相JTBC节目《新闻直播间》

伟仔前日赶往影院出席见面会，甫到场就获粉丝们以起立鼓掌和欢呼声迎接，伟仔亦带着其既腼腆又温暖的招牌笑容向粉丝问好，并说道：「很高兴回到首尔，见到韩国粉丝们。我已经很久没来首尔了，希望以后能有更多机会来这里。」接着他向粉丝们问道：「大家觉得《寂静的朋友》如何？喜欢吗？」粉丝即回答说「太棒了」，营造出温馨的氛围。导演Ildiko则笑说：「这是我第一次来首尔，非常感谢这么多人来看《寂静的朋友》。想到有这么多人看过我们的电影，我感到非常高兴，也很想知道大家的观后感受。」除了现身见面会之外，伟仔亦有亮相JTBC节目《新闻直播间》，接受新闻主播访问。并与韩剧天王李政宰一起在韩版《GQ》的「NICE TO MEET Q」栏目中，进行访谈。