伍允龙与女友李蔓莹同场「CON-CON HONG KONG 2026」 被问求婚进展：有开心事会同大家讲

日本天王木村拓哉的大女木村心美（Cocomi），原定今日（4日）早上11时半，与伍允龙一起以活动大使身份到亚洲机场博览馆，为「CON-CON HONG KONG 2026」举行开幕礼，主办方公关公司昨日临时更新行程，故Cocomi改为只出席下午的公开活动。开幕礼上，伍允龙与一众主办单位代表举行亮灯及祝酒仪式，同场还有肥肠(徐浩昌）、网红达哥（林慧韡）、苏家乐等亦现身撑场。

伍允龙相约女友四围参观

完成仪式后，伍允龙接受访问时，透露其女友李蔓莹（Renee）亦有同场工作：「佢头先影紧相，我都有过去支持佢。（会否约埋拍拖一齐行？）未约，会见到面嘅，可能一阵睇下有冇得意嘢影，一齐影吓影。」他表示两人第一次同场工作，并会约女友四围参观，他说：「我哋两个都好钟意动画、打机、IP嘢，几得意，好啱我哋。」但当提到求婚进展时，他谓要低调处理：「呢啲我唔讲啦，其实我好开心嘅，多谢记者朋友咁关心我哋嘅关系，某程度上都要保持私隐嘅，有啲咩开心事会同大家讲。」

伍允龙不忿气玩《街头霸王》输给达哥

伍允龙称自己在打机方面，有向达哥请教，他笑言不忿气每次跟达哥玩《街头霸王》，都会输给对方。他表示自己有储玩具的习惯，还表示会租迷你仓摆放，提到古天乐都有储玩具，他指对方的是一个货仓，而自己的是迷你仓，不敢相提并论。



