谢玲玲晒温馨家庭照前大伯林建名仔女同框 离婚30年仍活跃前夫家族成最强指标

69岁的已故富商林百欣前新抱谢玲玲，虽然与林建岳离婚30年，不但与仔女的感情未受影响，更与前夫的侄仔侄女关系友好。近日谢玲玲在社交平台分享温馨的家庭聚会合照，写道：「今日随缘团圆，谁有空谁就来。世间最暖是团圆，有空就聚一聚。#堂兄弟姊妹 #亲情」。

谢玲玲笑容满脸

谢玲玲前日（2日）在IG分享的合照中，见到有已改名林颢伊的女儿林爱儿、儿子林孝能，以及前夫的胞兄林建名儿子林孝信一家、女儿林炜珽一家人。谢玲玲抱住小朋友合照，流露开心笑容，十几人的聚会相当温馨。

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谢玲玲当年离婚后，曾传获得高达4亿港元的赡养费，谢玲玲展现精明的头脑，将资金投入房地产上，在香港、上海、苏州等地累积惊人财富，据指现时居住的九龙塘独立屋市值约4亿元。而谢玲玲与前奶奶林余宝珠关系情如母女，二人以「永远的奶奶」、「新抱」相称，相处融洽。

谢玲玲与前奶奶关系好

今年1月，谢玲玲曾在IG分享为「永远的奶奶」林余宝珠庆祝101岁的合照，见到四代同堂庆祝，谢玲玲与仔女林恬儿、女婿何正德一家、林孝贤、林孝能，一同为「前奶奶」林余宝贺寿，老人家笑逐颜开，画面有爱。

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