患癌吴文忻肺炎急停药再度入院 严重干咳左胸腔抽出X公斤积水 疑化疗药引发正处于两难

51岁的吴文忻两年曾曝光乳癌复发，虽然积极地抗癌，但早前透露报告显示癌细胞已扩散到脑部，吴文忻多度往返香港大学深圳医院接受检查及治疗。近日吴文忻再次入院，原计划仅进行两晚化疗，却因检查发现肺部出现「肺花」，证实患上肺炎，导致出院无期，情况令人担忧。

吴文忻出院无期

吴文忻今日（4日）在IG最新发布的影片中，脸容略显疲态、说话气速较慢，但精神尚算不错。吴文忻透露本以为这次只是短暂的化疗疗程，但入院检查后发现患上肺炎，医生随即叫停：「你知啦肺炎可大可小㗎嘛，所以呢医生就即刻唔畀我走啦。」吴文忻解释医生需要先处理好肺炎问题。

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吴文忻坦言今次出现肺炎，成因有待查明，有可能是化疗药物的副作用，因为该药物有10%的机率会引致肺炎。另一个可能则是因化疗后白血球降低，导致身体受感染。医生目前正处于两难，因为化疗药对吴文忻的病情有显著效果，如果证实肺炎由药物直接引起，便必须停用并更换药物，医生要以排除法评估吴文忻的肺炎成因，无疑会影响治疗进度。

吴文忻干咳冇痰

由于肺炎出现并发症有死亡风险，吴文忻不敢掉以轻心：「因为照咗个CT喺个肺有啲花啦，咁就唔系太严重嘅，因为我成个人都好精神呀，又冇痰呀，系干咳得好犀利啰。」吴文忻因左胸腔出现大量积水，已进行穿刺手术，抽走整整一公升的积水，并将样本拿去化验，希望能更深入了解癌细胞的属性。

吴文忻打算煲剧度日

而另一段影片，吴文忻拍下处四人病房的环境，表示由于是周末，估计不会有新症病人入住，在偌大的病房内只有自己一人，让她感到「有啲空虚感」。幸好病房内有电视可以收看TVB，吴文忻更问网民有没有剧集推荐，让她煲剧解闷。

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