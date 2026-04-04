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施明离世丨李泳汉句句有骨寸细佬：弟妇入门头家就散咗 通话纪录揭封锁李泳豪真相

影视圈
更新时间：13:45 2026-04-04 HKT
发布时间：13:45 2026-04-04 HKT

李家鼎的74岁前妻施明因肺炎病逝，刚过两星期，连日却爆出一对双胞胎儿子为丧礼问题各执一词，更演变成家庭纷争，连父亲李家鼎亦被波及。李泳豪昨日（3日）打破沉默，指控兄长李泳汉利用法律手段，行使监护令阻止母子见面长达逾一年，又被踢出家族群组、电话遭到封锁，李泳汉全盘否认指控，认为胞弟急于「洗底」才出此下策。

邓梓锋对于施明身后事安排情况，作为施明的妹夫的他，以短讯回复「星岛头条」表示：「暂时未知时间日期。」谈到太太对于施明离世，问到心情是否平伏？邓梓锋指太太一切安好，心情平伏。至于会否担心李泳汉和李泳豪不和，身为姨丈的邓梓锋则谓：「佢哋兄弟之间嘅事我唔清楚，不过最重要系同施明姐做一场有尊严嘅送别仪式。」

李泳汉希望李泳豪尽儿子责任

李泳豪近日透露被李泳汉以监护令，阻止自己及父亲李家鼎探望施明，更曾为问题而报案，但警方因监护令属家庭事务，而无法介入。李泳豪为了解母亲施明的丧礼安排，要用无法识别的电话才联络上李泳汉。对于李泳豪的指控，李泳汉表示两兄弟关系破裂，仍希望对方可以尽儿子的责任，所以不会阻挠李泳豪探望母亲。

李泳汉指李泳豪本末倒置

李泳汉表示过去两年，母亲不是在医院就是在家中，李泳豪知道施明的屋企地址，只是母亲生前曾讲明不想见到李泳豪的老婆Agnes，所以李泳豪没有上门探望妈妈，李泳汉指李泳豪本末倒置，因为选择老婆而不理母亲，才会两母子没有见面。

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至于李泳豪所指电话被封锁无法联络，要用无法识别电话才「成功」，李泳汉直斥荒谬，表示自己从来没有「拉黑」弟弟，反而从2021年起自己被对方封锁所有联络方式，更指如果是自己主动封锁李泳豪，日前对方根本无法与他联络。

李泳豪称被李泳豪抹黑

李泳汉为证明自己所言属实，向传媒展示于4月2日曾收到李泳豪来电的电话纪录，上面清楚显示李泳豪用自己的手提号码联络。李泳汉续称如现时李泳豪以其所讲用无法识别电话联络自己，接听后都可以即时收线。李泳汉还表示已向李泳豪交代母亲施明的后事安排，而且承诺有确定日子会第一时间通知对方，不明白李泳豪为何要抹黑自己。

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提到父亲李家鼎曾希望施明的丧礼，一家人能够「齐齐整整」送别，当中包括李泳豪夫妇，而李泳豪亦透露会与太太一同送母亲最后一程。李泳汉无奈表示与李泳豪未知何时才能和解，但李泳豪是施明的儿子，他不会阻止对方出席母亲丧礼，但弟妇绝不能现身，因为是母亲的意愿，亦是底线。

李泳汉大呻「天理何在」

李泳汉又句句有骨回应李泳豪指兄嫂不喜欢其妻，认为他与太太对弟妇的态度不重要，最紧要李泳豪钟意便可以，还爆料太太原本不认识Agnes，当时是对方透过其妻的社交网主动结识，不久后便见到Agnes与李泳豪拍拖，然后「头家就咁散咗」。李泳汉无奈表示李泳豪与Agnes拍拖前，一家人的关系好好好开心，直斥Agnes「呢个人明显嚟整散你头家」，李泳汉表示不明白有人连母亲的最后意愿都置之不理，却获得同情，自己只是尊重母亲意愿，为何一直被针对，李泳汉大呻「天理何在」。

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