施明离世丨李泳汉爆弟弟要分身家：攞咗李家鼎300万 斥李泳豪夫妇呼呼喝喝监控父亲

李家鼎前妻施明于3月21日因肺炎病逝，享年74岁。施明的丧礼尚未举行，其双胞胎大仔李泳汉与细仔李泳豪的家庭矛盾，却愈演愈烈，最新发展更牵涉出惊人内幕。李泳汉日前公开表明，拒绝李泳豪的台湾妻Agnes出席母亲丧礼后，昨晚（3日）再度爆料，直指李泳豪夫妇曾向父亲李家鼎索取巨款，并对其进行监控。

李泳汉回应拒李家鼎探施明原因

昨日有报道李家鼎向传媒透露，施明离世前，李泳汉拒绝李家鼎到医院探望，又不肯透露施明所住病房号码，导致未能见最后一面。而李泳豪亦向传媒表示，仍未收到正式出殡日期及地点，不过届时会「和太太出席丧礼」，并获爸爸李家鼎赞同。只是李泳汉昨日再强硬表态，因是施明的丧礼，而不是李家鼎，自己只是执行母亲的意愿，守住亡母最后的尊严。

李泳汉称曾收李家鼎惊慌求救

对于李家鼎的控诉，阻止探望施明，李泳汉揭露背后原因，称为「惊天动地」的事件。李泳汉指去年中曾收到李家鼎惊慌地致电求救，声称自己被李泳豪夫妇严密监控，连出门买餸都需批准，行踪亦要每日汇报。李泳汉表示：「鼎爷当时好惊，话李泳豪要『分身家』，最后畀咗成300万佢哋。」

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李泳汉称李家鼎曾大闹ICU

李泳汉称令他阻止探望的原因，与李家鼎在给钱后翌日，便急切地追问施明的住院资料，意图为李泳豪夫妇拍摄施明的照片。李泳汉忆述自己感到担心，因见到父亲李家鼎的情况，不知道会发生甚么事，为保护妈妈所以拒绝。李泳汉又爆料李家鼎曾在深切治疗部外大吵大闹，甚至冲上其屋企拍门，坚持要为李泳豪影到施明的照片。

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李泳汉透露一直「断联」的胞弟李泳豪，曾主动来电，但对话内容令他心寒。李泳汉指李泳豪只是不停追问丧礼日期，话要通知朋友，其他事完全不过问。李泳汉当时已承诺确定日期后会第一时间通知，不解对方为何要再对传媒放话。

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李泳汉不怕与李泳豪对质

对于父亲李家鼎的处境，李泳汉坦言感到可怜，认为老人家已被人控制，亦不明白为李家鼎要这样怕李泳豪两公婆，并表示觉得老父好可怜，被人呼呼喝喝。李泳汉慨叹表示已预计父亲会表态，一个人老人家被人控制，自己不会怪责对方。李泳汉还强调所述皆有证据，不怕公开对质，目前只希望能顺利办好母亲的后事。

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