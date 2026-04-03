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正义女神丨大结局剧透慎入 「高成彬」刘倬昕恶魔之路同亲母有关 「高淑桦」陈炜「大义灭亲」成关键

影视圈
更新时间：17:00 2026-04-03 HKT
发布时间：17:00 2026-04-03 HKT

由佘诗曼、谭耀文、陈炜、周嘉洛、许绍雄、马贯东、蒋祖曼及戴祖仪主演，无线（TVB）与优酷联合呈献，金牌监制钟澍佳打造的全新律政剧《正义女神》已经于3月30日在翡翠台首播，合共25集的《正义女神》昨日（2日）在内地优酷平台播出结局，「言惠知」佘诗曼几经艰辛，终于亲手将「高成彬」刘倬昕绳之于法，风头一时无两。

「高淑桦」陈炜为保儿子峰回路转

「言惠知」佘诗曼的继女「邱天雪」乐珈嘉卷入「张景翔」冯皓扬被杀案，「言惠知」佘诗曼为保护女儿辞职，以律师身份为她辩护，审讯过程发现破绽百出，后来发现凶手另有其人，「张景翔」冯皓扬之死与「高成彬」刘倬昕有关，「高淑桦」陈炜最初为保儿子用尽方法，直到发现了儿子杀人的影片后，案件峰回路转。

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「言惠知」佘诗曼成功为继女洗冤

今次在《正义女神》结局篇上，焦点落在「言惠知」佘诗曼为继女「邱天雪」乐珈嘉不惜辞去法官一职，以大律师身份为继女洗冤，审讯过程发现证人和证供有严重漏洞，显示事件与「高成彬」刘倬昕有关，最后「言惠知」佘诗曼成功为继女洗冤，「高成彬」刘倬昕被成为被告，继而发现原来「高成彬」刘倬昕根本不是天生恶魔，只是因小时候的一个创伤，被妈妈「高淑桦」陈炜因工作太忙而忽视，妈妈为了补偿儿子而作出无底线的包庇，结果令「高成彬」刘倬昕走上成魔之路。「高淑桦」陈炜最初仍打算包庇儿子而销毁证据，直到看到儿子的杀人影片后，大义灭亲将儿子送进监狱，而且发现「高成彬」刘倬昕的杀人动机，原来因为妈妈被他们出言侮辱，触及他的底线而杀机。

「高成彬」刘倬昕再次瞬间「变脸」

「高成彬」刘倬昕在首集「高成彬天台杀人案」中，在法庭声泪俱下、全身颤抖地自责，表现出无辜与愧疚，但下一秒瞬间「变脸」展现极致邪恶的阴沉眼神，向死者妈妈坦承「我系故意」，强烈的反差让观众看得心寒，当时「高成彬」刘倬昕佩戴的眼镜更意外成为网民眼中的「恐惧感来源」，在结局「高成彬」刘倬昕在这份「恐惧感来源」发挥到极致，最初以为可以妈妈的包庇下，一如过往成功脱罪，但最后发现被妈妈出卖，再一次展现瞬间「变脸」，有人说：「高成彬被高大状亲手送进去，大快人心，却又五味杂陈！」、「我觉得高成彬利用高大状的母爱让高大状帮他脱罪更背带感，不过可能过不了审。」、「高成彬最后一集演真的是太绝了。」、「言官在最后一个审判时说，子女的过错也是父母的过错，这句话也很好地概括了高淑桦母子。」、「今年你也一定可以拿奖的！演技很好，人也很真诚1！加油！」

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总监制钟澍佳特别处理法庭戏

总监制钟澍佳曾表示为了法庭事前做了一些「特别处理」：「呢场戏拍𠮶阵都仲觉得争啲、有啲刻意去演，所以我就同导演组夹计，𠮶日叫刘倬昕早啲去现场，故意Ignore佢，又叫佢唔好同人倾偈要培养情绪，佢𠮶时个状态都几难受、会担心系咪因为自己做得好差所以大家唔钟意佢，然后我哋等到半夜一、两点先拍，𠮶时佢个人都好疲累，拍完第一Take Ok咗之后，佢嘅情绪就即刻爆发晒出嚟，我哋就即刻再拍多几个，最后出街就系将几个最好嘅Take剪埋一齐。」

 

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