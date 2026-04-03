正义女神丨陈炜出动私伙谷到尽玩床战 与古天祥锡到咀歪被医生老公嫌弃 反派惹网民不满

由无线（TVB）与优酷联合呈献，金牌监制钟澍佳打造的全新律政剧《正义女神》已经于3月30日在翡翠台首播，虽然剧集已经在3月16日率先在内地优酷平台播出，不过在香港播映后，依然成为网络热话，昨晚（2日）播出的审理「离岛三害案」上，三名的被「巫奕晨」蔡景行、「颜永源」刘俊亨饰和「夏兆伦」刘颂鹏的演出令人眼前一亮，但饰演大状「高淑桦」陈炜的演出，令人血脉沸腾。

陈炜搏到尽的演出被老公投诉

「高淑桦」陈炜饰听完「言惠知」佘诗曼在「离岛三害案」藉判词指出家长盲目包庇，令犯罪少年一错再错后，出其用意，在心情郁闷的情况下，与「御用鬼佬」古天祥上演激烈的床戏，陈炜不单锡到「嘴都歪」，身上的性感黑色内衣，丰满上围一览无遗，陈炜搏到尽的演出，虽然再次赢来网民赞赏，但亦有人戥她不值，甚至被老公投诉。

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陈炜老公嫌床戏太短

陈炜与「御用鬼佬」古天祥在戏内这一幕激烈的床戏，在内地和香港播出后，同样成为焦点，陈炜曾表示相当特别：「当时监制问我想要边个男演员，佢仲话边个都得，我就谂起曾经识咗超过20年嘅古天祥：我哋曾经有一次拍情人节promo已经有床戏，所以系好正，咁所以一不离二，做生不如做熟。同埋其实拍呢场戏系拍咗好多，但最后剪出嚟嘅唔多。」陈炜坦言事前已经做足准备，亦已经向老公备案：「为咗拍摄效果，我出动私伙girdle，其实拍呢场戏系拍咗好多，但最后剪出嚟嘅唔多，我都有同老公讲，点知佢话嫌呢段戏咁短？但我觉得点到即止就够。」

陈炜搏到尽演出有人戥不值

陈炜的演出得到不少赞赏，有人赞她保养得宜：「睇到我哗哗声」、「炜哥点样可以Keep得咁Fit」、「真系好专业，连床戏都咁认真准备」、「炜哥不愧是资深演员，处理亲热戏都咁有技巧」、「佢同古天祥嘅化学反应真系好好」。陈炜曾在TVB的台庆颁奖礼上，获得7次最佳女主角提名，但依然与奖项无缘，于是有人戥她不值：「为何陈炜总是演一些奸诈奸地的角色，《深宫计》如是，《巨塔之后》、《正义女神》 如是！但，无可否认，炜哥的演技真的无懈可击。」、「佢演技handle到，而且佢靓到就算奸都唔会憎佢。」、「真，好似而家所有反派女一嘅戏都系考虑陈炜拍咁，明明佢可塑性极高，搞到宜家好似戏路好单一咁。」、「但为何炜哥只可以做大配角呢？」陈炜亦有现身回应：「冇问题㗎，睇到我，认同我就足够。」

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