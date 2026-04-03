内田有纪官宣结婚 甜晒与柏原崇牵手婚戒相正式成为家人 31年前一见钟情 「1理由」却步

被誉为「20世纪末最后的美少年」的柏原崇（Takashi Kashiwabara）与「冻龄女神」内田有纪（Yuki Uchida），在爱情长跑16年后，终于修成正果，正式对外宣布结婚。 内田有纪昨日（3日）在官网上载两人牵手晒婚戒照放闪，双方发布联名声明承认已结婚。

内田有纪因登记名字改动被猜测已婚

内田有纪和柏原崇当年各自离婚后，两人在一场朋友聚会上重逢继而相恋，不过这段恋情相当低调，近年男方更息影后为内田有纪担任经理人，为女友打点一切。日前有传媒发现， 内田有纪在今年初加入了由柏原崇开设的经理人公司「10BEANS」，而公司业务执行社员的登记名字，竟从「内田有纪」变更为「柏原有纪」，于是惹来外界猜测两人是否已经结婚。

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柏原崇内田有纪今后也会携手并进

柏原崇和内田有纪结婚传出后，其经理人公司发言人回应传媒查询时，既没承认也不否认并只表示：「这是艺人私事，公司不便回应。」其后二人在透过内田有纪的官方网站，贴出戴著婚戒的牵手照，甜蜜发表结婚声明：「​在过去长久以来，我们无论在工作或私生活中都相互扶持，关于彼此的关系也曾透过媒体等管道对外提及，因此原本打算不再另行报告。此次以这样的形式向大家说明，尚祈各位理解。⁡​共同走过的时光，如今化作了『家人』的形式。⁡今后我们两人也会携手并进，珍惜这份温柔，共度未来的每一天。⁡若各位能继续温暖地守护我们，我们将不胜感激。⁡​今后也请多多指教。⁡」

柏原崇内田有纪关系早已形同家人

入行超过30年的内田有纪凭日剧《是谁偷走我的心》出道，多年来演绎了不少经典作品，当中包括《同一屋簷下》、《是谁偷走我的心》、《女医生Doctor X》等，柏原崇和内田有纪在1995年因合拍朱古力广告结缘，当年两人都是顶级偶像，有传内田有纪当时已对柏原崇心动，但因为「怕和帅气的男生交往会被背叛」这个理由，两人止步于友谊。直到2001年再度合作拍日剧《Big Wing》，虽然是fans心目中的经典CP，但当时彼此各有另一半，而且分别经历过一段婚姻。直到2009年再度重逢，低调展开恋倩情。近年柏原崇更淡出演艺圈，成为内田有纪的经理人，长年陪伴在侧，过去多次被拍到他出现在拍摄现场，负责接送与照料内田有纪的生活，两人的关系早已形同家人。内田有纪曾表示伴侣是「最了解我核心的人」，今年1月更宣布离开合作多年的经理人公司，转入由柏原崇担任代表的「Ten Beans」公司，有日媒发现「业务执行社员 内田有纪」已变更为「业务执行社员 柏原有纪」，印证了两人事业与生活正式合体。

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