李绮虹回流加拿大生活近况曝光 乐于素颜唔打扮 住人口稀少城市：完全冇茶餐厅

56岁的1994年香港小姐季军李绮虹早年与家人移民加拿大，一度回流香港发展，婚后已回加拿大定居，并在当地做护士。虽然李绮虹已转行，但没有放弃演戏，近日她为宣传其主演的电影《今天应该很高兴》，罕有地接受同样移民加拿大多年的前亚视艺人杜挺豪与其妻黄瑷瑶的YouTube频道访问，大谈她在加拿大的生活点滴，更自揭昔日对抗抑郁症的艰辛历程。

李绮虹定居甘露市华人设施稀少

李绮虹在访问中透露，现时与家人定居于加拿大卑诗省的甘露市（Kamloops）。她分享，起初因为她和老公都热爱滑雪，曾在雪山置业起楼，其后儿子出生才搬到甘露市。她形容当地生活环境与杜挺豪夫妇定居的多伦多截然不同，甘露市人口稀少，而且华人设施亦非常罕有。她笑言：「完全冇茶餐厅，有两间唐人舖……唔系超市，系士多」，形容生活相当朴实，表示跟很多华人聚居的多伦多差别极大。

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李绮虹回香港发展曾连笑话都听不懂

谈及昔日在娱乐圈的日子，李绮虹形容自己性格「天真」，对圈中复杂的人事关系、广东话、中文字一窍不通，有时更会因无法理解前辈的玩笑而感到格格不入。虽然这种性格令她自觉难以适应，但她选择活在当下，珍惜每个机会。

李绮虹获邀洽谈拍内地短剧

李绮虹回到加拿大生活后，经常因素颜、不多作打扮而引起网民讨论其外形，李绮虹不以为意，认为不打扮的状态令她最舒服。谈及与拍摄有关的工作近况，她表示近来有人向她接洽，邀请她拍摄内地短剧，为她的演艺事业带来新的可能性。对此她抱持开放态度，认为只要时间和能力许可，便会勇于尝试。

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