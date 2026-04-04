月鳞绮纪｜剧情懒人包：鞠婧祎及曾舜晞主演 分集剧情＋5大必看亮点

改编至小说的古装爱情奇幻剧《月鳞绮纪》已于4月1日开播，由鞠婧祎、曾舜晞、陈都灵及田嘉瑞领衔主演，讲述众人为消灭万妖之首而面临生死抉择的故事。下文为您精心整理《月鳞绮纪》的剧情懒人包，即睇分集剧情、角色介绍及5大必看亮点！

剧情大纲

追剧日历

人物关系图

角色介绍

分集剧情

必看亮点

《月鳞绮纪》由鞠婧祎、曾舜晞、陈都灵以及田嘉瑞领衔主演。

《月鳞绮纪》剧情围绕无相月最小的九尾狐露芜衣（鞠婧祎 饰）展开，她随姊姊雾妄言（陈都灵 饰）潜入洛安城韦府追捕狐妖。与此同时，身负血仇的武拾光（曾舜晞 饰）、侍鳞宗法师寄灵（田嘉瑞 饰）与厉劫（闫桉 饰）亦潜伏于韦府。众人各怀目的，在试探与合作中争夺龙神之力，数度改写命运。最终，为守护人间和平，他们毅然割舍挚爱，联手消灭万妖之首九婴，完成了对真爱与救赎的追寻。

《月鳞绮纪》于4月1日起开播。

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《月鳞绮纪》追剧日历公开！｜该张图片是古装剧《月鳞绮纪》的官方追剧日历海报，详细列出了首播周的更新时程与剧中场景。

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《月鳞绮纪》人物关系图公开！｜关系图以「剧本杀之韦府挖心纪」为主题，呈现角色间复杂的纠葛。

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鞠婧祎 饰 露芜衣

神秘组织「无相月」中最年轻的九尾狐，亦是新任神女，手持神谕，角色亦正亦邪。

鞠婧祎演饰露芜衣。｜鞠婧祎身穿粉色华丽古装，头戴精致的金饰与鲜红大花，眉心点有红痣，妆容唯美。

曾舜晞 饰 武拾光

从小在蛟龙族长大，后觉醒真龙血脉，成为世间最后一位龙神。

曾舜晞饰演武拾光。｜曾舜晞身穿深色劲装，束起高马尾，肩负长矛，眼神坚毅且带著一丝少年气，展现出侠客的风范。

陈都灵 饰 雾妄言

九尾狐族成员，拥有高超的谋略与操控人心的能力。

陈都灵饰演雾妄言。｜陈都灵身穿鹅黄色轻盈古装，长发披肩，气质温婉优雅，眼神中透著一丝纯真与期盼。

田嘉瑞 饰 寄灵

原为南山土狐狸，后成为侍鳞宗法师，身分背景充满谜团。

田嘉瑞饰演寄灵。｜田嘉瑞身穿深棕色与草绿色交织的粗花呢质感古装，头戴深红色发带，发丝间缀有绿色串珠，眼神带著一丝玩世不恭与神秘感。

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洛安城突然发生多人被掏心的惨案。露芜衣冒称准韦夫人的堂妹进入韦府；捉妖师武拾光亦设局混入，意图查清断尾狐作案的证据。大婚当日，武拾光与雾妄言均化身为新娘并大打出手，而侍鳞法师寄灵和厉劫亦因感应到妖气而潜入混战。在混乱中，众人发现彼此皆是奉命前往洛阳执行任务。雾妄言否认自己是凶手，并解释狐妖小唯是为报恩才杀人掏心。为免有人逃脱，武拾光为众人种下血印缚，却发现他们已不知不觉间被小唯种下死咒。

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《月鳞绮纪》必看亮点1：演员阵容全员高颜值

《月鳞绮纪》汇聚了多位高颜值演员，包括被誉为「4000年一遇美女」的鞠婧祎、「清冷女神」陈都灵，以及清纯系美女新星饶嘉迪。男演员方面同样瞩目，除了主角曾舜晞及田嘉瑞，更有选秀出身的刘宇和夏之光参演，为观众带来一场视觉盛宴。

《月鳞绮纪》可谓全员高颜值！｜海报中集结了鞠婧祎、曾舜晞、陈都灵、田嘉瑞等一众以「神颜」著称的年轻演员。每位角色的妆造都极其精致，从清冷仙气到英飒阳刚，完美诠释了「颜值即正义」。

《月鳞绮纪》必看亮点2：鞠婧祎合约风波引发关注

女主角鞠婧祎早前遭前公司丝芭传媒实名举报税务问题，并指其出演该剧属违约。丝芭传媒更起诉《月鳞绮纪》的承制方侵犯其独家经纪权，案件已获法院受理。网上流传剧集因此由40集删减至29集。在众多舆论下，大众对该剧的最终成绩及鞠婧祎的表现十分关注。

鞠婧祎最近是非不断。由鞠婧祎饰演女主角露芜衣。她身穿一袭精致的粉白色刺绣古装，神情专注地看著手中的纸条，展现出清冷且具神秘感的气质。

《月鳞绮纪》必看亮点3：斥巨资打造精致服化道与特效

《月鳞绮纪》的服化道团队在细节上极为用心。由鞠婧祎饰演的露芜衣拥有多达34套手工华服，融合敦煌及战国至唐代风格，其中一套更镶嵌超过3000片鳞片。此外，拍摄场景斥资3亿人民币实景搭建，而九尾狐真身特效的每分钟成本更高达8万人民币，制作十分重本。

《月鳞绮纪》的服化道细节满满！｜该图呈现了由鞠婧祎饰演的女主角露芜衣的造型细节。

《月鳞绮纪》必看亮点4：郭敬明执导，剧情反转不断

郭敬明以笔名「陆觉」执导《月鳞绮纪》，这也是他继《大梦归来》后的最新导演作品。剧中鞠婧祎与陈都灵的「双生狐CP」充满张力，既有暧昧试探，亦有姊妹反目成仇的激烈场面。剧情反转不断，加上剧集开播后站内热度已破10000，成绩斐然，势必让观众看得更投入。

鞠婧祎与陈都灵都几有CP感！｜鞠婧祎饰演的露芜衣（左）与陈都灵饰演的雾妄言（右）并肩而立，背景为古朴的青砖石墙。

《月鳞绮纪》必看亮点5：周深领军献唱，OST阵容鼎盛

《月鳞绮纪》的OST分为「歌手篇」与「演员篇」。前者邀请到周深献唱主题曲《月之纪》、刘宇宁演唱插曲《玉眼》等，阵容鼎盛。在「演员篇」中，主演鞠婧祎、曾舜晞及刘宇等亦亲自献声。值得一提的是，所有歌曲的作词部分均由导演郭敬明参与，玩法前所未见。

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