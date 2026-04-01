施明离世丨李泳汉「瞒父」低调处理母亲后事 李家鼎难以接受噩耗：点解咁迟先通知我？

李家鼎前妻施明于3月21日因肺炎病逝，享年74岁，由双胞胎大仔李泳汉处理后事。心情悲痛的李泳汉回应传媒时透露，告知爸爸李家鼎噩耗时，父亲第一个反应难以置信：「点解咁迟先通知我？」难以接受前妻施明离世。

李泳汉不想节外生枝

李泳汉向传媒表示为了让母亲施明安息，加上要独自为妈妈处理后事，而且因为是佛教徒，在最初几日是重要日子，要打斋念经。延迟向父亲报忧，李泳汉称不提及是不想节外生枝，想给予亡母一个安静，当得悉已处理好后事，李家鼎闻言感到安慰。

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李家鼎近年曾暴瘦逾20磅，饱受胃炎困扰，要控制饮食及避免进食酸辣食物，健康问题令人关注。李家鼎将踏入80岁之龄，早前曾表明想低调度过，不会摆大寿。而李家鼎与施明离婚多年，却视彼此为亲人，对于前妻施明离世，不少人向李家鼎送上慰问，却未能取得联络。

邓梓峰指太太难接受噩耗

此外，出身自演艺世家的施明，五姨为黄沾前妻华娃，二人的女儿黄宇诗是其表妹，而邓梓峰是施明妹夫。邓梓峰以短讯回复传媒表示太突然，其妻施明死讯难以接受。邓梓峰又指施明过去几年时常出入医院好辛苦，盼对方可以安息，而家人身体健康。黄宇诗表示近年与施明较少联络，盼施明两子李泳汉、李泳豪保重。