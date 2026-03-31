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汤令山墨尔本音乐节呻唱得少 预告6月新巡唱登陆悉尼

影视圈
更新时间：20:46 2026-03-31 HKT
发布时间：20:46 2026-03-31 HKT

Gareth.T（汤令山）在澳洲行色匆匆，28日在墨尔本出席音乐会后，昨日于悉尼举行《Gareth.T – Prince Of nothing 汤令山-心零王子》巡回演唱会澳洲站记者会，宣布于6月27日晚上8时在Sydney Event Centre举行个唱。这次演出是全新主题，象征著从上一章《Prince of Sadness》的悲伤国度中升华，迈向自我释放的境界。

汤令山与澳洲有缘

在悉尼记者会举行前夕，Gareth.T飞抵墨尔本，28日晚登上oddshapes音乐节的舞台。当晚他唱出《用背脊唱情歌》与首唱《早到的u》等，席间与澳洲观众对话，「我有个消息要同大家讲，六月我会再返嚟悉尼！到时可以唱多啲歌，仲有好多大家冇谂过我会唱嘅歌。悉尼见！」至昨日悉尼演唱会记者会，Gareth.T打扮简单，与海报中「牧羊人」的形象互相呼应。他分享了全新演唱会主题《Prince Of nothing》背后的意义，解释这不仅是《Prince of Sadness》的延续，更是经历沉淀后的蜕变，「上一章系关于同悲伤共处，咁呢一章就系同悲伤『结帐』后嘅释然！『Nothing』对我嚟讲，唔系空虚，而系一种『无需证明』嘅状态，唔再需要透过拥有或成就，嚟定义自己。」笑言从「王子」变成「牧羊人」，正希望呈现这种回归本质，拥抱简单生活的哲学。

汤令山凭歌寄意

问及「牧羊人」的巡演足迹时，Gareth.T透露除了悉尼站之外，还有5月1日台北、6月13日马来西亚站，「希望今次嘅『心零』能够好clam，系一啲比较优美嘅音乐，适合同小朋友一齐睇，或者好大压力瞓唔到觉都可以嚟睇我嘅演唱会。」Gareth.T强调心「零」除了是零的意思，也是灵魂的「灵」，期望以歌曲可以治疗到大家的心灵，同时「nothing」对他讲有三个意思，第一是要学习谦卑去看个世界，同乐手同观众去学习：第二是不需要去证明自己，做好自己就够，「第三个系上次演唱会唱走唔开心，呢次系唔带牵挂，去唱开心歌！」

汤令山收厚礼

为答谢Gareth.T，澳洲站主办方特别送上具澳洲传统的乐器雨声棒（Rain stick），寓意他的音乐如雨水般滋养心灵、连绵不断；Gareth.T 则送上与作词人黄伟文（Wyman）深度合作的新专辑《THE PROTÉGÉ》作为回礼，并与一众嘉宾、澳洲fans大合照。

《Gareth.T – Prince Of nothing 汤令山-心零王子》巡回演唱会澳洲站
日期︰2026年6月27日（星期六）
演出时间︰晚上8时
地点︰Sydney Event Centre

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