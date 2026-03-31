Alton印尼拍旅游节目遭误认韩星索合照 回应MIRO见面祭规则严苛

MIRROR成员王智德（Alton）、旅游达人梁彦宗（Chris）宣传旅游节目《两条友。族暴走》（4月6日起在ViuTV播出），分享出走30日拍摄的难忘经验。他们走访马来西亚、印尼、巴布亚新几内亚等赤道地带，体验少数民族的独特文化。

王智德扮到底晒韩语

Alton笑言，在印尼拍摄时被当地人误认是韩星，邀请他合照，他说：「佢哋见到我，就同我讲韩语！小弟又略懂韩语，就同佢哋讲韩文喇！所以到今时今日，喺佢哋心目中，我都应该系韩星，因为我冇解释，冇尴尬。」指当地人不是个个懂英语，「用热情去沟通！」拥有健康肤色的Chris直言无人跟他说韩语，笑言：「只有影相，可能佢哋睇到我同Alton『质地』上嘅分别。印尼人热情，见到我哋会失禁式尖叫，几得意！」

提到近日举行的《Hi MIRO! Garden Party 2026》，有网民指，订下的规则十分苛刻，Alton打头阵，他明言第一场「冇嘢可以参考」，形容当日同粉丝玩得好开心，「我都意犹未尽，又Encore，尽量同大家倾多啲偈。」当他得知同事们花上许很多时间解决问题，深受感动，「最紧要系买飞入场嘅粉丝玩得开心，下次有时间嘅，我整埋鱼蛋档，笃鱼蛋畀大家食！」

王智德预告模仿「第五性别」

另外，担任《两条友。族暴走》节目监制的Chris，称首次与男拍档主持节目，加埋导演、摄影师，团队一行4人都是男人，「感觉似打机过关。」问旅程是否辛苦？Alton认为十分值得，化身「海绵宝宝」去汲取，「唔谂辛唔辛苦，体力去到几多就畀几多，尽量好似海绵宝宝咁，有啲乜嘢开心嘅嘢，睇晒佢！玩晒佢！」有人看到他们的宣传照造型，以为Alton扮女人，「其实唔系，可以讲少少，系模仿紧第五个性别，观众想知第五个性别系乜嘢嚟？就要留意节目。」