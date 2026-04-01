邓萃雯揭童年辛酸史：被当「佣人」 于缺爱家庭成长 月薪仅6千元为生存不眠不休唔敢病

刚「登六」的前TVB视后邓萃雯年近年主力内地发展，早前在一场演讲中，罕有地剖白自己的人生，邓萃雯的童年，在缺乏爱的环境中成长，她由爷爷奶奶带大，从小就感觉自己像个局外人，时刻活在被遗弃的恐惧中，为了证明自己的价值，邓萃雯包揽所有家务，活得像个「小佣人」。

邓萃雯为了生存不眠不休地接戏

结果邓萃雯下定决心「一定要做个有用的人，尽快离家出走！」后来误打误撞地踏上了演艺之路，可惜入行后爷爷奶奶相继离世的打击，连「寄人篱下」的机会都没有了，当时月薪只有六千元的邓萃雯，却要支付四千五的房租，更要养车，为了生存，邓萃雯只能把自己活成「一头牛」，不眠不休地接戏，即使生病也不敢请假。

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邓萃雯爷爷奶奶离世跌入最艰难人生

来自破碎家庭的邓萃雯，由爷爷奶奶带大，从小就有被遗弃的感觉。为了证明自己的价值，她在家中活得像「小佣人」，读小学就陪奶奶买菜，中学更一力承担煮饭等所有家务：「要等到他们睡著，我才有我自己的时间，所以我从小就已经是一个熬夜王了。」这种寄人篱下的不安感，让她心中埋下一个强烈的念头：一定要做个有用的人，尽快离家出走：「因为我不想一辈子就待在这个家里面做家务，我很想拥有一个是我自己的有选择权的家，拥有一个属于自己的家。」结果为了这个目标，邓萃雯误打误撞地投考了TVB，刚入行不久，爷爷奶奶相继离世，邓萃雯连「寄人篱下」的机会都没有了：「那个时候是我人生最艰难、最混乱的时候，我连一个最基本属于我自己的地方都没有，我背后空无一人，我只能往前冲，我签了五年的长约，工资只有六千块，当时我还记得我的房租都要四千五了，我还要养车，我养了车以后就养不活自己了，所以我只能把自己活成一头牛，我不用睡觉，可以两个戏同时在拍，只要不晕倒绝对不请假。」

邓萃雯曾为了开工压抑住情绪

邓萃雯续说：「我知道我自己不是一个大美人，也没有后台，唯一的竞争力就是比别人更能去苦、更勤奋、更不怕吃亏，我要让公司觉得这个女孩很乖、很好用，我每一次跟公司谈合同的时候，我都会告诉自己一定要搏一搏，因为我知道我一定要硬著头皮不妥协，我才能养活自己。」为了表现得非常专业，邓萃雯学会了关掉自己的情绪开关中「每一次，我要投入角色和剧情里面的时候，有时候是刚面对跟男朋友分手，或者是试过，知道我唯一的偶像跳楼、结束生命，我也试过，收到我的好朋友末期癌症的消息。但是因为我在开工，我只能压抑住我的情绪，继续演出。因为那些年，工作是我唯一能抓在手里的，也唯一能确定的东西。直到有一天，我发现了，原来我心里面是有个洞的。因为原生家庭让我非常没有安全感，我只能用世界提供给我的方法去弥补。但是我开始觉醒了，自己的野心方向好像已经偏离，也或者是根本就找错，即使逃出了原生家庭，已经大红大紫了，赚了很多钱，也买了我的梦想屋，我都没有办法去填满我心里面的这个空虚、这个空洞。好像拥有了这些身外物之后，我还是没有安全感，反而觉得更空虚、更不快乐。因为我拼尽全力，但是我拿到的东西，并不是我需要的。」

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邓萃雯觉悟后学会了爱自己

邓萃雯觉悟后学会了爱自己：「我不再把幸福定在一个很遥远的目标上面，不要延迟满足，我记得有一次很多年前我演的电视剧拿到很高的收视率，记就来问我怎么奖励自己的？我当时跟她说我已经去了一根很爱的冰棒，因为当时我是一直在减肥，所以那一颗我能吃一根冰棒我就觉得好幸福了，在我很忙的时候，我还是会记得，很疼爱自己，活在当下的。」至于「登六」后的心态，邓萃雯笑说：「我现在还是充满好奇心，还是依然爱玩，我还是很喜欢自己，很想疼爱自己。我想多做有趣的事情，遇到能谈判的时候，我还是会搏一搏的。因为到了人生这个阶段，还有甚么可怕的，对不对？我还想做一些没做过的挑战，这就是我现在的野心了。 我也想告诉很多已经跟我年纪差不多的人，也可能一辈子在为别人而活，但我觉得你们是应该把下半场拿回来，学会给自己有甚么想做的，还没做的，马上去做，真的不用再介意别人怎么看，其实现在我最在意的是我开开心心、我过不过瘾、爽不爽，勤劳的终点不是勤劳，野心的终点更应该是自由和满足。」