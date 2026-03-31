施明离世丨晚年婆媳问题成导火线？与李泳豪母子关系疏离变憾事 孖仔因一事零接触兄弟情陷冰点

李家鼎前妻施明早前因肺炎离世，享年74岁。施明和「鼎爷」李家鼎在1977年结婚并育有一对孖仔李泳豪、李泳汉，但这段婚姻在1994年划上句号，施明以性格不合为由单方面申请离婚，虽然施明曾表示两人已无法做回朋友，但因为有两个儿子，所以李家鼎对她来说是「亲人」，而不是仇人。

李泳豪传因台湾女友与妈咪关系疏离

李泳豪与李泳汉这对双胞胎兄弟，从小感情要好，两兄弟一起当上童星，并曾于多出电影及电视剧担纲演出。李泳豪与同龄台湾女友Agnes结婚，但妈妈施明及哥哥李泳汉没有出席婚礼，事后传出施明因开枝散叶对Agnes有微言，「爱情至上」的李泳豪未有理会，与施明及李泳汉的关系变得疏离，及后因为处理施明的健康问题出现了严重分歧，李泳豪嬲爆明示是哥哥李泳汉爆料，令谣言满天飞。

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李家鼎与施明不希望儿子入行

李家鼎与施明在娱乐圈打滚多年，但原来他们一直都不希望儿子入行，李家鼎曾最后被说服让儿子拍剧当作纪念，没想到儿子一入行便做到现在。李家鼎亦承认自己是严父，不过施明不允许他打仔，还透露两个仔都很孝顺，「豪仔细个性格较倔强，好锡佢妈咪㗎，大个就柔啲，𠱁得佢妈咪开心啲！」可惜有传李泳豪因与同龄台湾女友Agnes结婚一事与妈咪及哥哥李泳汉关系变得疏离，后来因为施明跌伤入院，李泳豪嬲爆明示是哥哥李泳汉爆料：「因为都系佢老人家嘅私隐，我同鼎爷都系话家事唔会讲嘅，但有人就讲咗出嚟，之后就谣言满天飞，所以我而家都想叫有啲人唔好再讲，你令到件事差咗。」

李泳豪直说与哥哥李泳汉冇联络

被问到有否与哥哥李泳汉联络，李泳豪直说：「我唔需要同佢联络，佢亦都冇同我联络，我只能叫佢唔好讲咁多嘢。」至于是否哥哥放料，他说：「我相信观众明就会明㗎喇，其他人都知咩事，净系想讲，佢唔好再讲咁多嘢。」至于有被指施明嫌他的新婚年纪太大，令母子关系决裂，李泳豪澄清说：「不嬲都冇嘢，之前都交代过妈妈唔出席婚礼系因为身体唔太好，母子有共识，唔明点解有啲人攞嚟做新闻。由第一日开始都冇。点解我会选择而家开口呢？其实我结婚𠮶阵已经好多是非，𠮶时我都唔想讲，只想尽快settle就算。今次我点解讲呢？如果去到妈咪咁多件事都拎嚟讲，咁就唔得㗎喇。」

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