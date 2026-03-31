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胡子彤入组拍《九龙城寨之终章》打餐死 袁澧林呻欠经费宣传《电竞女孩》

影视圈
更新时间：15:45 2026-03-31 HKT
发布时间：15:45 2026-03-31 HKT

袁澧林、胡子彤以电影节大使身份，（31日）出席《超越五十︰香港国际电影节 「禧纪念展开幕典礼」》活动，曾是香港棒球代表队成员的胡子彤，明言当年凭著大胆尝试，拍摄电影《点五步》而入行，「我都系搏！无谂到行到今时今日，近排喺球场、片场都揾到活著嘅感觉，好正！」

胡子彤畀谷垣健治「蹧质」

胡子彤除了演员身份之外，近年唱埋歌做歌手，问是否有兴趣做导演？他笑称短期内不会，深明做导演不容易，涉猎太多范畴，「暂时专注眼前工作先！」谈到近况，其歌曲《我独自升级》早排见街，他在四月中开工拍摄电影《九龙城寨之终章》，「而家开始练动作，呢次比上一集打得劲，件衫一样厚，长期著皮褛，懒有型啦！今次好多夏天室外景，动作指导谷垣健治话会辛苦啲，除咗练动作，亦加咗练体能。」

袁澧林《电竞女孩》场次增

《电竞女孩》袁澧林以戏中金句「明知输都要打」鼓励电影业，明言业界处于艰难阶段，称︰「要打，都要知点样赢，系电影人共同精神。」提到一众演员为该片落力谢票，袁澧林坦言缺少宣传经费，惟借助网民力量得到关注，笑说：「前几日去谢票，睇到戏院经已番场次，好开心！而且听到好多好评。」她透露四月会拍新戏，惟暂时未能透露详情，大卖关子所演的角色跟以往有别，「会令人眼前一亮。」

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