施明离世丨难忍李家鼎性格火爆 离婚后独力带子赴美 坚拒复合直认难做朋友：只系𠮶仔嘅爸爸

李家鼎前妻施明在3月21日突然病情急转直下，最终因肺炎离世，享年74岁。施明出身于演艺世家，妹夫是邓梓峰、姨母是夏丹（原名：刘桂华）、三姨是刘韵韵（原名：刘桂兰）、五姨是华娃（原名：刘桂洪）、姨丈是黄沾与及表妹是黄宇诗。施明在1982年荷李活巨星史泰龙（Sylvester Stallone）来香港宣传电影《第一滴血》时，施明因身手了得而获邀担任为史泰龙的贴身保镳，成为她演艺生涯中的一段佳话。

施明与李家鼎离婚后是「亲人」

施明和「鼎爷」李家鼎在1977年结婚并育有一对孖仔李泳豪、李泳汉，到了1994年，施明以性格不合为由单方面申请离婚，不过李家鼎一直不肯签纸，其后施明带了一对孖仔移民美国。李家鼎曾公开表示，离婚是他一生最大的失败，他一直对施明念念不忘，曾多次提出复合，甚至在1998年远赴美国试图挽回，但都遭到施明拒绝，施明曾表示两人已无法做回朋友，但因为有两个儿子，所以李家鼎对她来说是「亲人」，而不是仇人。李泳汉指父亲惊闻噩耗后很伤心，接受不到这个事实。

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施明难忍李家鼎火爆性格和不够细心

施明与「鼎爷」李家鼎多年来的感情关系，一直是娱乐圈中为人津津乐道的话题。两人由相识、结婚、离异以至传出复合，情节充满戏剧性。施明曾接受苑琼丹早年在香港开电视《开工大吉77》访问透露因工作与李家鼎结缘：「当年我拍戏都好无知、好百厌，不太懂人情世故，有啲人就虾我，李家鼎出面帮我摆平件事。到底佢系睇中我先帮手，定系佢真系咁正义呢，要问返佢先知喇，但系好多人都话佢系好帮手，最终佢都帮咗我几次。」后来二人婚姻出现问题，施明表示难以忍受李家鼎粗声粗气的火爆性格和不够细心的行为，明知她患哮喘，李家鼎却要在家中养雀鸟养狗，而离婚导火线，李家鼎曾说：「当年施明生日，有学生打电话嚟话想学骑马，佢觉得唔开心就将自己锁喺间房入面，我想打开门时，点知竟打穿咗一个窿，佢从此就冇再睬我，跟住提出离婚。」李家鼎表示如施明所说，他从来没有动过手，后来得知，原来是有人因借钱不遂而搬弄是非。施明离婚后与孖仔去了美国生活：「因为当年两个仔都拍戏，要揾个地方比佢哋专心读书，所以去咗美国五年，当年呢个决定真系好勇敢，而家谂番都好惊。」

施明移美后为一对孖仔放下身段

施明曾称在美国没有亲友接济，于是胆粗粗打电话向胡金铨导演求助：「其实我同佢都唔熟，当年佢话我𠮶样唔适合拍戏，所以冇合作过！但人生路不熟，唯有求吓人啦，之后佢话叫我住几日酒店，因为佢要返台湾做身体检查，返嚟介绍我开工。点知等咗成个月都冇声气，最终带埋两个仔出唐人街行吓，撞到另一个导演，见到华人真系好开心，佢话我知原来胡金铨死咗，我成个月都冇买报纸，乜都唔知！」最后施明为儿子决定放下身段从新出发，美国试镜争角色拍广告、电影配音赚钱，加上李家鼎补贴维持生活。有指李家鼎当时曾多番要求对方复合，但却遭到施明拒绝，甚至他曾飞到美国要求与施明复合但依然不果，施明亦曾说：「我有冇谂过复合，我都唔知点答，有冇谂过都答唔到，至于佢有冇明示暗示，我唔知㗎！我份人糊糊涂咁，有时讲到白都听唔清楚㗎，我唔系诈癫扮傻，一向都系傻傻地。佢系我前夫，再见做返朋友？我做唔到，但佢又系我𠮶仔嘅爸爸，咁即系亲人啰。」

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