正义女神｜丘梓谦大赞许绍雄风趣如亲父 与麦皓儿和平分手双方仍有联络 澄清与网红车模仅属朋友



丘梓谦（葱头）在剧中与已故艺人许绍雄（Benz雄）和康华演一家三口，他指角色要由15岁演到35岁，很有挑战性，又谓今次是第二次跟康华做母子，上一次是在2005年的《人间蒸发》中，当时许绍雄在剧中亦参演。

丘梓谦帮许绍雄搞电话Apps

今次与许绍雄合作，葱头大赞对方为人风趣，又指拍摄期间三人真的像家人般在一起：「Benz哥唔熟电子嘢，会叫我帮佢搞电话Apps，啲爸爸通常都系咁，佢又成日讲笑，朝头早好攰听完即刻醒晒！」他坦言因爸爸也喜欢讲笑，所以觉得对方与自己的爸爸很像，又谓他与许绍雄在剧内有场交心戏，但因对方离世关系，自己怕勾起回忆，所以到现在也不敢看完整版本。

丘梓谦想在大湾区发展音乐

另外，葱头早前宣布与拍拖12年的女友麦皓儿分手，他指两人是和平分手，当中也不涉及第三者和聚少离多的问题，而现在两人也有联络，更指关系像家人般，两人亦会互相关照对方的工作。提到有指他疑似搭上内地网红车模「Cy Au悠悠」，他坦言近年于内地发展，确实接触了不同方面的朋友，所以多了去睇骚，又坦言内地无论男女都很热情，但现在自己想先专注在事业上，感情方面先不想。他又希望能在大湾区发展音乐事业，不过先会专注在4月拍新剧《警是个大佬》。