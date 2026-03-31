施明离世丨出身演艺世家与华娃黄沾邓梓峰属亲戚 身手了得曾为史泰龙任女保镳

李家鼎前妻施明在3月21日突然病情急转直下，最终因肺炎离世，享年74岁。施明的儿子李泳汉向传媒证实妈妈的死讯，他称施明因为血压有少许高而入院，日前因为有呕吐物误入肺部，需即时插喉帮助呼吸，本来情况稳定下来，可惜情况突然急转直下， 李泳汉赶到医院后，妈妈已,离世：我连最后一面都见唔到。」

施明曾任史泰龙的贴身保镳

施明出身于演艺世家，前夫为演员及武术指导李家鼎，儿子李泳汉、李泳豪从小已经人行做童星，妹夫是邓梓峰、姨母是夏丹（原名：刘桂华）、三姨是刘韵韵（原名：刘桂兰）、五姨是华娃（原名：刘桂洪）、姨丈是黄沾与及表妹是黄宇诗。施明在1982年荷李活巨星史泰龙（Sylvester Stallone）来香港宣传电影《第一滴血》时，施明因身手了得而获邀担任为史泰龙的贴身保镳，成为她演艺生涯中的一段佳话。

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施明曾透露当年是黄沾建议入行

施明于1970年入读丽的映声第五期艺员训练班，同学包括有刘松仁、李影、麦当雄、韩马利等人。毕业后参演过丽的电视、亚视和TVB不少剧集，在1978年郑少秋版的《倚天屠龙记》中饰演的「紫衫龙王」黛绮丝一角，至今仍让许多观众印象深刻，施明其后亦有参演《快活谷》、《难兄难弟》、《倚天屠龙记》、《哪吒》、《誓不低头》和《真情》等剧集，施明的演艺生涯亦横跨电影及舞台剧，并在主持界占有一席之地，施明因拥有阴阳眼，曾为有线灵异节目《怪谈》任主持，亦成为她的代表作，可是其后几乎绝迹幕前。施明于2020年曾在苑琼丹主持的有线节目《开工大吉77》受透露，原来当年是黄沾建议她入行：「当年沾叔系我嘅姨丈，佢叫我唔好读书，话我天生就系做戏。咁我叫佢介绍，但沾叔一口拒绝，话冇人会带亲戚入行，叫我考训练班。」

施明异国美女形象深入民心

施明曾表示因拥有一张混血脸，所以入行多年经常被安排拍摄古装，如TVB《倚天屠龙记》的紫衫龙王、亚视的《哪吒》的石矶娘娘、丽的电视的《侠盗风流》的上官燕等等，异国美女形象深入民心。施明亦曾在倪诗蓓的节目上，提及当年做史泰龙保镳一事，她说：「当年佢嚟香港宣传《第一滴血》唔知第二定第三辑，我唔知点解要揾女保镳，当年沙龙电影工作人员话叫我做接机，我话：『好呀好呀！』然后佢话做埋保镳，我仲以为讲笑，点知去到现场，我仲著住迷你裙，点知原来劲认真，突然派我上第一前线，我仲开门畀佢，一开门后面嘅人影相就撞埋嚟，我虽然唔系好大只，都顶住啦要。」施明表示最终当上一日保镳，感觉非常圆满，她亦大赞史泰龙亲切：「有一次送佢上房，我哋成班保镳企门口，佢有请我入去饮酒，我话唔好，不过佢真系好亲切，第日仲同我两个仔影合照添！」

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