正义女神｜佘诗曼被谭耀文赞牌技高明 曾大手笔一人一鸡慰劳剧组 重提拍《新闻女王》曾因杂声「发火」

佘诗曼、谭耀文、陈炜、周嘉洛、文颂娴及马贯东等昨晚（30日）到红磡出席新剧《正义女神》首播，吸引大批粉丝到场支持，众演员活动上行红地毡进场。

佘诗曼谭耀文相隔22年再续缘

佘诗曼（阿佘）与谭耀文受访时指22年前两人曾合作《无名天使3D》，谭耀文指虽然多年未有合作，但再合作亦没有隔膜。阿佘笑指当年角色泼辣，会逼对方打麻雀，不过今次就很斯文，问谭耀文现实中是否有试过和阿佘打牌，他指自己不敢挑战，因为对方牌技高明，不过阿佘就踢爆其实是对方很忙，就连相约一班演员食饭也约了很久。

谭耀文爆太太是阿佘粉丝

剧中两人演离婚的夫妻，但因工作会经常碰面，问两人是否有亲热戏？谭耀文表示只有一场对方挨落膊头的戏，至于是否太太不批准？他坦言太太也是阿佘的粉丝，应没问题，又透露太太趁复活节假期正与女儿外游，但自己要工作所以没份，笑指会趁这段时间叫阿佘请食饭，又大爆拍摄时，对方早午晚三餐也万岁，更试过一人请食一只鸡，阿佘指因开工辛苦，故慰劳大家，而谭耀文则是请饮奶茶咖啡。

佘诗曼演严肃法官背稿压力大

阿佘之前表示演法官关系，所以在片场中要保持严肃，谭耀文指对方因有很多剧本要背，所以好紧张，阿佘也指因为有太多事情处理，所以唔得闲笑，问到是否有试过因被人骚扰背对白而发火闹人？阿佘坦言为第一辑《新闻女王》拍摄时试过：「第一场外景现场报新闻，已经好紧张，啱啱开机就怕火烛𠮶场，现场好多人，隔离啲记者要演记者嘅戏，但我又要对住镜头喺度背一啲新闻报道嘅稿，其他演员喺隔离不停讲，我𠮶下真系忍唔住话「可唔可以静一静？我真系唔得呀」，因为杂声好多，但人哋都要演戏，但我𠮶下真系忍唔住，因为唔记得晒自己讲咩。」她坦言也有跟对方讲不好意思，因自己很紧张。

另外，有网民担心《正义女神》在现阶段播出，有机会影响阿佘再夺视后的机会，她指最重要是观众欣赏作品：「奖项唔系话唔重要，系bonus，最紧要大家钟意睇我哋部戏，其他嘢唔理咁多住。」