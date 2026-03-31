施明离世享年74岁 儿子李泳汉遗憾未能送别妈妈：仲想同佢走埋落去

李家鼎前妻施明日前突然病情急转直下，最终因肺炎离世，享年74岁。施明的儿子李泳汉向传媒证实妈妈的死讯并说：「我仲想同佢走埋落去，唔系想送佢最后一程。」

施明曾不慎在家中跌倒令头部重创

施明曾于2022年12月不慎在家中跌倒，意外令头部重创，需要接受开脑手术，并留院接受治疗一年，终于可以出院跟家人团聚。多年来照顾母亲的李泳汉忆述施明生前状况，一度泣不成声：「其实妈妈一直有Keep住去医院例行检查，近年都冇咩大问题，通常住几日就可以出院。」

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李泳汉连妈妈最后一面都见唔到

李泳汉续指今次妈妈因血压有少许高而入院：「大约一星期前左右，突然接到医院打电话嚟，话佢呕嘅时候，啲呕吐物落咗个肺，搞到含氧度好低，要即时插喉帮助呼吸，如果唔系就抖唔到气，之后情况都一直好稳定，仲以为可以好快甩咗条喉返屋企，点知𠮶日清晨突然接到医院电话，话我阿妈唔得、抢救紧，叫我快啲赶去医院，结果去到佢已经走咗，我连最后一面都见唔到。」

李家鼎惊闻噩耗伤心难过

李泳汉表示妈妈未有留下遗言时：「其实喺2024年尾，妈妈经历过一次生死边缘，当时佢因为尿道塞咗，细菌入血令身体好多器官衰竭，结果一个月内做咗3次开脑手术，连医生都叫我哋做好心理准备，但我阿妈好厉害，完全冇放弃过治疗，奇迹地出到院。之后身体冇试过再有大问题，今次谂住佢可以大步槛过：估唔到反而会咁。」李泳汉形容施明是一个伟大的母亲，为了儿子未有再改嫁：「我仲想同佢走埋落去，唔系想送佢最后一程。佢从来冇放弃过仔女，任何委屈都自己吞晒落肚。佢真系好有爱心，完全视狗如命，由细到大屋企都养狗，佢成日同我讲狗系好有灵性，比起人更加忠心。佢当啲狗系仔女咁，话佢哋系哑巴小孩，要对佢哋多啲耐性同特别关心。」李泳汉透露已通知父亲李家鼎：「阿爷（李家鼎）会同佢（李泳豪）讲。（爸爸系咪好伤心？）当然好伤心，佢第一个反应『吓』咗一声，当然都系接受唔到，唔能够相信呢个事实。」