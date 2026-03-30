TVB赚5900万业绩亮丽 纽约电视电影节7项提名相辉映｜原来视咁的

上星期三TVB公布业绩，该公司行政主席许涛落实早前预告的盈喜，公司扭亏为盈股东应占溢利为港币5900万元，EBITDA为港币3.65亿元。在传统电视业务上，翡翠台于大湾区收视称冠，单是广东省每月观众便逾2000万，至于本地电视观众则独领风骚占全港79%，每星期达490万人收看，电视广告收入较去年上升15%。至于该公司近年苦心经营的数码媒体更有长足增长，数码广告收入增加22%，媒体每月活跃用户逾1.8亿，观看次数近70亿。而未来目标是藉微短剧及艺人资源将IP变现，增加收入。

《2025父亲节》的宣传片获大会认同，入围电视台/形象宣传片组。

TVB扭亏为盈股东应占溢利为港币5900万元。

数字永远不会呃人，面对TVB如此强劲且亮丽业绩，就是有人不信邪。一班网络haters、打手纷纷开动，而他们的说法自然不值一哂。KOL「飞天爷爷」亦看不过眼开post挞伐，获不少网民留言支持。拆穿这类打手伎俩，不外乎三道板斧，包括「搬龙门」︰同一项题材由别人拍的称为「致敬」，到TVB手上就会变成「无创意」；接住一招「口是心非」︰这班haters明明晚晚追看TVB剧，但就无睇过都话隔篱饭香；最后一招「先射箭后画红心」︰无论结果如何，他们都会以歪理自圆其说。譬如隔篱台收视不到1点时，就会转移视线话「套剧网络点击好好」云云，达到「公我赢、字你输」目的。警察成日都话骗徒手法层出不穷，确实没有说错。

新闻部成绩亦同样斐然，《新闻透视：宏福苑五级火》及《新闻透视：诈骗园进化》分别入围时事节目组别及公共事务节目组别。

《2025香港小姐竞选决赛》的舞台设计亦收到国际影视圈的关注，成功获提名制作设计/美术指导组别奖。

更打脸的是TVB继业绩后再传喜讯，上周五国际影视圈年度盛事「2026纽约电视电影节」公布入围名单，TVB在剧集及综艺项目共获7项提名。睇返入围名单就有TVB王牌剧《新闻女王2》于剧集组获提名，别具创意的《女神配对计划》获综艺节目组别提名。至于新闻部亦不逊色，《新闻透视：宏福苑五级火》及《新闻透视：诈骗园进化》分别入围时事节目组别及公共事务节目组别，印证该台对民生事务的专注与关心，亦为近日革新的「TVB新闻+」注入强心针，证明TVB新闻又快又新又准之外，在专题新闻的分析独到，追料够深入。同时间《刑侦12》、《2025父亲节》的宣传片亦获大会认同，分别入围电视剧宣传组别及电视台/形象宣传片组，可谓并驾齐驱。不能不提的是《2025香港小姐竞选决赛》以华丽的舞台设计，成功获提名制作设计/美术指导组别奖。面对TVB派出如此骄人的成绩表，教一班haters情何以堪，又可以作何辩解？

TVB拟改名为「无线集团有限公司」，以反映现在的多元化业务。

计划改名「无线集团」

顺带一提，在业绩大会上行政主席许涛同时宣布，电视广播有限公司董事局建议将公司英文名称由「Television Broadcasts Limited」更改为「TVB Limited」，中文名亦由「电视广播有限公司」改为「无线集团有限公司」，能否成事仍有待稍后举行的TVB股东周年大会通过作实。相信董事局是希望透过改名，真实反映TVB的多元化业务，并不止限于单一电视广播业务。