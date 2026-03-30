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安祖莲娜祖莉性感登陆上海 舒淇微露Bikini Bra劲喷血 东西方女神世纪同框

影视圈
更新时间：22:16 2026-03-30 HKT
发布时间：22:16 2026-03-30 HKT

荷里活性感女神安祖莲娜祖莉（Angelina Jolie）昨晚（29日）现身上海艺仓美术馆，出席其代言化妆品牌活动。这是安祖莲娜自2014年到上海宣传电影《黑魔后：沉睡魔咒》之后，再度来华。

舒淇主动让位

安祖莲娜更难得与华裔性感女神舒淇在活动上世纪同框，二人同样拥有性感朱唇，而且同是由演员转型做埋导演，两位女神的确拥有不少相似之处。而当晚她们亦同样以西装造型现身，安祖莲娜穿上白色丝质西装，搭配火辣红唇，极具优雅松弛感，兼自带巨星气场。舒淇则选穿黑色西装，内搭黑色恤衫却不扣胸前钮扣，露出内里同色性感bikini bra，帅气中略带性感。两位女神与著名时装设计师Haider Ackermann合照时，舒淇更主动让位，让安祖莲娜与好友Haider可以拍住影相，高情商表现获大赞。

而安祖莲娜的气质和气场亦令场内一众时尚博主为之倾倒，纷纷表示「激动到希望将来能访问她」。除了东西2大性感女神之外，大会亦邀得新疆美女红星古力娜扎，以及早前在香港热播的陆剧《欢乐茶饭》之男主角李昀锐等嘉宾出席盛会，星光熠熠。

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