陈伟霆孖霆锋徒弟「25+ 英皇群星演唱会」比舞 祖儿及阿娇誓言唱足两场 刘伟强特意打造双舞台设计

由英皇娱乐主办的「25+ 英皇群星演唱会」，自公布以来反应热烈，5月4日场次即日售罄，终极加场5月3日将于明天（3月31日）上午10时正式公开发售。

刘伟强照顾全方位观众

演唱会总监制刘伟强继上次透露两场演唱会无论阵容抑或内容都绝大部分保留原汁原味，今次再次披露演唱会详情：「演唱会在舞台设计上也花上心思，为了让现场超过四万名观众都能够全程投入，特意打造 「主舞台+副舞台」 双舞台的设计，副舞台完全照顾到企位、后排及较高位置的观众，艺人于不同舞台表演，每个位置都可以是焦点所在，全方位提升观众视听感受。」

Mani透露用上过百名舞蹈员

英皇娱乐营运总裁霍汶希（Mani）透露：「陈伟霆（William）本来5月入了剧组，他特别作出协调抽空回港参与5月3日的演唱会，更会与世界跆拳道锦标赛冠军、霆锋徒弟林秋楠在台上『比舞』，一定令人感到耳目一新！」Mani更笑言今次演唱会不惜工本，演唱会分为数个篇章，每个篇章都有其独立主题及惊喜。其中有些更用上过百名舞蹈员，单单是该篇章都俨如一个大型演唱会！祖儿及阿娇都刚刚在社交媒体出post，祖儿透露由于歌曲太多遇上选择困难症，依家唱足两场可以多拣多啲金曲满足fans要求；阿娇则表示Twins会有一名「25+演唱会」限定版新成员加入，请Fans 5月3日及4日敬请期待。

演出详情

活动日期：2026 年 5 月 3及4 日

活动时间：7:00 PM

地点：KAI TAK STADIUM (启德体育园主场馆)

票价：HKD $1680 / $1380(企位/座位) / $980 / $680

5月3日场次开售日期

26 MAR 11AM: Klook 优先订票

30 MAR 12NN: 恒生信用卡率先抢飞 （快达票HK Ticketing）

31 MAR 10AM: 演唱会公开发售 （快达票HK Ticketing、大麦）