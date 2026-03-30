吴雨霏阔别乐坛9年 《The Present Concert》4.25登大银幕

香港环球唱片为庆祝旗下新艺宝品牌踏入40周年，破格推出一连串限定企划《MULTIVERSE OF CINEPOLY 40TH ANNIVERSARY》，先由阔别乐坛九年的吴雨霏打头阵，推出「精选套装」，率先将《The Present Concert》音乐会搬上大银幕，引入戏院演唱会体验；特别举办「吴雨霏之夜 Cantopop Party」，延续粉丝热情；除此以外，更乘势追击联同便利店打造史上首个「便利店限定音乐体验」，推出2CD精选专辑再加上限量编号纪念品。

吴雨霏音乐会限定一日上映

阔别乐坛九年的吴雨霏（Kary Ng）再度重返，这次不是演唱会舞台，而是银幕重逢。吴雨霏《The Present Concert》将于4月25日百老汇PREMIERE ELEMENTS限定一日上映，戏院版特别以影院级音效重现Kary的代表歌曲，让乐迷享受前所未有的演唱会戏院体验。吴雨霏的精选套装不但附送戏院门票，更包括Cantopop Party通行证及精选版2CD代表作。电影放映后，粉丝凭Cantopop Party入场券可参加 After Party，现场设DJ打碟环节，将Kary经典金曲重新混音编排—— 从聆听到狂欢，串连过去与现在的「Kary宇宙」。

除了演唱会戏院体验及Cantopop Party，音乐体验三部曲亦包括精选版2CD，汇集吴雨霏于新艺宝年代的代表金曲，融入「MULTIVERSE多元宇宙」系列，每套产品还附有独一无二限量编号纪念品，象征每位收藏者与吴雨霏音乐旅程的独特连结。