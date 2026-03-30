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《First Love初恋》女神满岛光宣布结婚怀孕双喜临门  离婚10年再嫁小8岁混血男模

影视圈
更新时间：16:36 2026-03-30 HKT
发布时间：16:36 2026-03-30 HKT

凭日剧《四重奏》、《First Love初恋》、电影《恶人》等作品爆红的40岁气质女星满岛光今日（30日）突然在IG宣布再婚，与比她小8岁模特儿浅野启介登记结婚，更连随公布怀孕喜讯。

满岛光IG宣布喜讯

满岛光在IG上载了二人的共同声明，声明中写道：「今天我们有一个消息要宣布。浅野启介和满岛光已经提交了结婚登记，正式成为夫妻。而且，我腹中正在孕育着新生命。在大家的支持和温暖的祝福下，我们现在将身心健康放在首位，努力让每个人都充满幸福和奇迹的奇迹。」

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满岛光丈夫是谁？

满岛光的新婚夫婿浅野启介现年32岁，凭借有型外表和180cm身高在模界走红，并获国际知名模特儿经理人公司Next Management签约，在纽约和日本时尚界发展，曾为多个知名时尚品牌拍广告。浅野去年初更曾为香港女歌手归绰峣的MV《I tried…》担任男主角。

满岛光离婚10年

2010年，当年年仅24岁的满岛光曾与导演石井裕也结婚，二人因合作电影《蚬贝小小姐》结缘，二人仅交往1年半便闪婚，但婚姻只维持了6年。离婚后，满岛光因拍摄电影《海边的生与死》，而与比她小4岁的瑛太弟弟永山绚斗挞着。不过他们拍拖年多时间就传出恋情不稳，2019年满岛光在节目上自爆单身，暗示已与永山分手。

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