前AKB48服部有菜疑泄9男女偶像「私密片」爆全裸做一事 影片疯传7500万人睇铃木悠仁「偶像失格」

昨日（29日）有网民在社交平台爆料，指多名男女偶像涉未成年吸烟、饮酒，甚至全裸玩野球拳（猜拳游戏）。文中更点名铃木悠仁、铃木久留美、深田龙生、田口爱佳、浮所飞贵、山根凉羽、元木涌、武藤小麟、向井地美音等9名分别来自STARTO组合ACEes、B&ZAI、著名女团AKB48的男女偶像。爆料人更指ACEes成员深田龙生与AKB48向井地美音秘密同居，事件引起日本全网关注。

田口爱佳拍片出现男声

涉及男女偶像的帖文附有两段视频，影片在短时间内已吸引7,500万人浏览。片中可见同在9月初生日的铃木悠仁和铃木久留美在公寓玄关处亲密拥抱，女方看似饮醉，行路要男方搀扶，铃木悠仁则一边扶着铃木久留美一边在吸电子烟。

铃木悠仁和铃木久留美及后迎接乃木坂46成员佐藤璃果进屋，佐藤带了日本酒和香水做礼物，估计是为两位寿星庆祝生日而聚会。据指负责拍片的是田口爱佳，片中隐约听到一把男声，有网民认出是深田龙生。

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而铃木悠仁和铃木久留美目前同为21岁，现未确定影片在何时拍摄。但有眼利网民指出，片中佐藤璃果的发型跟她在2024年9月4日某场活动上的发型甚为相似，估计当日在活动后，赶去为铃木悠仁和铃木久留美庆祝20岁生日。日本政府已于2022年将成年年龄下调至18岁，但法例规定合法吸烟、饮酒、赌博年龄仍是20岁。而9月5日生日的铃木悠仁当日尚未满20岁，故怀疑他涉及未成年吸烟饮酒。

铃木悠仁深切反省中

而铃木悠仁昨晚（29日）在官方blog上道歉，他写道：「各位粉丝，这一次因为我轻率的行动，让大家担心了，我真的感到非常抱歉。作为一名偶像，我却没有表现出应有的自觉与行为，我正在深切反省中。」

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至于在爆料文中被提及的向井地美音和武藤小麟，则在Weverse上澄清。向井地美音说：「一醒来就发生了完全莫名其妙的事，到现在还搞不清状况。关于被提到我名字的部分，我真的很想问为甚么？」武藤小麟则怒称：「这根本不是我啊！我平白无故被造谣太惨了，真想起诉他们。」

服部有菜社交帐号疑被盗

至于影片外流疑似是前AKB48成员服部有菜的私人帐号被盗，服部有菜昨日在X发文证实此事。不过就有八卦网站直指服部有菜可能蓄意外泄片段，该网站指有网民怀疑服部有菜因在2022年被爆与男友的接吻片段，疑事件导致她同年年底从女团毕业，于是密谋泄露前队友「偶像失格」之证据作为报复。