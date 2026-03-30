草蜢突袭粉丝戏院聚会送惊喜 夹定红馆骚打Call手势 配搭喜庆Dress Code斗跳唱

草蜢将于4月26日起，于红馆举行七场「GRASSHOPPER THREE IN LOVE草蜢演唱会2026」，密锣紧鼓闭关彩排之际，日前突击尖沙咀戏院，现身Fans包场睇之前「RE：GRASSHOPPER CONCERT 草蜢演唱会」Blu-ray聚会。与全场Fans在观众席一齐又唱又跳、挥动手灯、应援名牌和横额，三小时足本播放，犹如置身草蜢专属CantoPop Disco般震撼。草蜢更即场向Fans下「打Call密令」和Dress Code，约定月底红馆演唱会全场一齐玩！

草蜢感动Fans自发包场睇演唱会

蔡一智说：「我哋今日嚟戏院睇我同二少（蔡一杰）花咗好长时间去剪辑，啱啱推出嘅『RE：GRASSHOPPER CONCERT 草蜢演唱会』Blu-ray 碟。喺studio剪片或者屋企睇片都只系一般萤光幕，但今日就唔同，哗，戏院大银幕呀！」又笑言：「你知啦，我哋好少拍电影㗎嘛，能够上戏院真系一件好开心嘅事 ！」Fans自发包场在戏院睇演唱会，令草蜢好感动，他说：「佢哋真系好锡我哋，非常多谢草蜢嘅『Family』（如家人般的朋友），所以我哋嚟畀返惊喜佢哋！」

蔡一杰（杰少）说：「睇到自己喺大银幕上，好好Feel，好似睇4D！」苏志威说：「现场尖叫声大过戏院音响，厉害！」苏志威说：「同Fans一齐睇我哋嘅演唱会，今日呢个体验好开心！」蔡一智扬言：「睇完Blu-ray 嘅Fans入场睇红馆全新演唱会仲开心，因为我哋真人仲靓仔呀！」

蔡一智透露$780定为「宠粉区」

倒数不足一个月，草蜢将再踏红馆举行全新演唱会，蔡一智向Fans下「打Call密令」，说：「今年入场睇红馆『THREE IN LOVE 草蜢演唱会2026』嘅观众，当我哋唱《永远爱著你》，你哋就拖住隔篱𠮶位观众，无论识唔识，都拖手和举起手大合唱，大家记住我哋今年嘅暗号，让成个红馆充满LOVE ！」杰少预言单身Fans可能「拖出好姻缘」。而苏志威就温馨提示入场观众Dress Code，说：「希望大家衣著打扮以红色、粉红色『喜庆』色系！」蔡一智透露$780票价位置设定为「宠粉区」，预告有惊喜！至于外传草蜢每场特别嘉宾名单，苏志威大卖关子，说：「总之佢哋都系重量级！」