金像奖2026｜「影后级」卫诗雅惠英红对撼争女配 杜德伟林家熙造型照曝光 首跻身男配5强

「第四十四届香港电影金像奖」颁奖礼于4月19日假香港文化中心举行。大会今日发布「最佳男配角」候选人陈湛文、袁富华、黄又南、林家熙与杜德伟，及「最佳女配角」候选人邓涛、惠英红、卫诗雅、鲍起静和滕丽名的造型照。

袁富华成拦路虎

凭《翠丝》先后夺金马奖及第38届金像奖「最佳男配角」，其后再凭《水饺皇后》摘下金鸡奖殊荣，成为华语影坛「三金男配角」的袁富华，今届凭「糖水伯」一角再度角逐金像奖男配。他在《水饺皇后》中以贴地的演出勾勒基层人物的幽默与韧性，真挚动人。，而入行四十多年，演出经验丰富的杜德伟，早前凭《风林火山》勇夺「香港电影导演会」颁发「最佳男配角」，再凭同一部戏首次角逐金像奖。深不可测、充满城府的「李文狄」令观众留下深刻印象。

陈湛文、黄又南再接再厉

曾于第22届金像奖双料角逐「最佳新演员」的黄又南，事隔多年凭《再见UFO》首度入围「最佳男配角」，演活一个外表吊儿郎当，内心暗藏遗憾的角色。曾凭《三夫》和《饭戏攻心》获「最佳新演员」及「最佳男配角」提名的陈湛文，今届以《UFO离奇命案》问鼎「最佳男配角」，他饰演卷入离奇案件的关键人物，既要直面「外星疑云」，亦要承受旁人对其信念的质疑与压力，角色内心充满矛盾。至于新生代演员林家熙凭《拼命三郎》首次跻身「最佳男配角」五强，「石头」一角的肢体表演，配合细致情感，脆弱、倔强尽情流露，令观众眼前一亮。

影后鲍起静屡次问鼎「最佳女配角」

今届入围「最佳女配角」的其中三位演员，过去都曾夺得影后殊荣。已曾三度封后、并两度赢得「最佳女配角」的惠英红，今届凭《水饺皇后》再度入围，以一贯利落而深情的演技，将角色对家庭与尊严的执著细致展现。曾于第28届荣登影后宝座的鲍起静，亦曾屡次问鼎「最佳女配角」。她在《风林火山》演出爽直毒舌的枪械专家「欢姐」，戏份不多却甚为抢镜。上届凭《破．地狱》首夺「最佳女主角」的卫诗雅，在《再见UFO》中饰演与奇幻事件纠缠的都巿女子，在荒诞的遭遇中逐步直视内心的恐惧与遗憾。她那轻巧而富节奏感的演技，令她再度入围角逐最佳女配。

滕丽名重返大银幕

早年参演多部电影，其后主要活跃于电视界的滕丽名，今次凭《寻秦记》重返大银幕。她以成熟稳定的演技将外冷内热的「善柔」一角重现观众眼前，角色豪气与柔情并重。

邓涛前途无限

凭演出首部电影《女孩不平凡》即双料入围本届「最佳女配角」及「最佳新演员」的邓涛，饰演陪伴女主角成长的重要角色，以真挚含蓄的演技带出一个女生如何在质疑与压力之下找到自我位置。