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「第47 届十大中文金曲」部分奖项结果出炉 MC 卫兰 Dear Jane各获两大奖 moon tang夺最佳进步金奖

影视圈
更新时间：16:45 2026-03-30 HKT
发布时间：16:45 2026-03-30 HKT

年度乐坛盛事「第47届十大中文金曲颁奖音乐会」将于4月24日，假东九文化中心剧院隆重举行。活动今年以「全城传情」为主题，冀藉金曲的动人旋律传递爱与关怀，同时以奖项表彰优秀的音乐人，推动本地流行乐坛持续发展。香港电台（港台）于本月分批公布多个奖项结果，以创新且惊喜的形式向得奖者送上喜讯，并透过社交媒体播放短片，与全城分享喜悦。

今日港台公布的部分得奖名单如下︰

「优秀流行歌手大奖」（部分）排名不分先后，由张天赋以及卫兰获得。

三首「十大中文金曲奖」，包括张天赋的《怀疑人生》由Wilson Chow作曲以及林若宁作词；卫兰的《The Best Version Of Me》，由Kudos Lam作曲，黄伟文作词；以及Dear Jane的《你流泪所以我流泪》，由成员Howie作曲，陈咏谦作词。

最佳进步奖金奖由moon tang夺得，银奖为林恺铃以及铜奖得主是黎展峰。最佳乐队／组合奖（部分）金奖为Dear Jane。

数项大奖留待音乐会揭晓

「第47届十大中文金曲」至今已公布六大奖项的结果，包括：「优秀流行歌手大奖」、「十大中文金曲奖」、「优秀流行华语歌曲奖」、「最有前途新人奖」、「最佳进步奖」、「最佳乐队／组合奖」。至于「CASH 最佳创作歌手奖」、「最佳中文唱片奖」、「全球华人至尊金曲奖」、「最优秀流行男／女歌手大奖」及「金针奖」，将留待「第47届十大中文金曲颁奖音乐会」中揭晓。

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