郑健乐Rocky晒「新欢」亲密合照尴尬收场 遭无情割席：朋友都不是 女方极性感曾拍《爱回家》

2005年《香港先生》「健力组」冠军郑健乐（Rocky），年届58岁，去年底因单方面宣布与37岁女星崔碧珈（Anita）拍拖，闹出「父女恋」风波，成为话题人物。郑健乐被派「好人卡」后，与崔碧珈关系决裂，怎料事隔三个月，郑健乐近日因一张合照传出有「新欢」，再度爆感情瓜葛，被女方火速撇清关系，在网上掀起讨论。

郑健乐已删除相关帖文

郑健乐昨日（29日）在IG公开与疑似「新欢」的合照，见到二人笑容灿烂，头贴头抱狗合照，又一齐在海边遛狗。郑健乐在帖文下留言：「可爱的毛孩。」当时已有网民揣测二人关系，又叫大众不要「跟车太贴」：「分分钟又系单恋，还可能系一厢情愿𠮶种」、「巴打，吸收上次经验，保护自己」。郑健乐之后已删除相关帖文。

唐菲称郑健乐不是朋友

估不到事隔半日，今早（30日）作为女主角的唐菲更新IG限时动态表明态度，曝光一张与郑健乐的对话截图，提出：「麻烦Del晒我哋合照同你d highlight，我唔想喺你IG度出现，请给我尊重」、「你这样对我造成困扰」，又呼吁网民：「大家唔好再问我同骚扰我！」并表示：「本人同此人无任何关系，朋友都不是

。」郑健乐也有转发到自己的IG限时动态：「请各位唔好再问及骚扰女方」。

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不少网民对郑健乐又卷「感情」风波，留言问：「师兄又上头」，亦有网民将IG照片存档留言：「Rocky哥疑似再度炒车！？啲女人好蛊惑，唔知系真放狗定当Rocky狗咁X，希望Rocky今次唔会又伤心过度，btw好respect Rocky哥成日date到后生女」。

郑健乐获封「纯爱战士」

有网民研究郑健乐与唐菲的合照角度：「揸机自拍又话唔熟」、「我揸机同你自拍咋，无话承认你嘅地位呀！当代男女关系真系好复杂」。有网民认为郑健乐疑被人借名宣传：「流量密码」、「Rocky惨被利用上位」、「成件事都系造出嚟嘅」。还有网民同情郑健乐：「纯爱战士」、「Rocky真系做咩都错，好惨」、「原来练大只系媾唔到女㗎」等。

唐菲曾客串《爱．回家》

据指郑健乐合照中的女子名为唐菲，2021年与霍柔心（Riley）组成跳唱女子组合B.Gs，曾客串《爱．回家之开心速递》，亦演出剧集《回归》，唐菲现为瑜伽导师兼健身教练。

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